Kein Sieger in Hengnau

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SGM Beuren/Rohrdorf bereits in Front. In der dritten Minute köpfte Kili Albrecht nach Flanke von Joni Prinz ins Tor und brachte die Gäste in Führung. Allerdings hielt die nicht lange. Die Heimmannschaft kombinierte sich in der 16. Minute gut durch das Zentrum und Marcus Schmid gleichte aus.

In der 25. Minute der nächste Rückschlag für die Gäste. Nach Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torwart musste Konsti Detki verletzungsbedingt das Feld verlassen. Bis zum Halbzeitpfiff wurde die Partie ruhiger und es wurden keine weiteren Tore mehr geschossen.

In Halbzeit 2 ging das umkämpfte Spiel weiter. Und wieder war es die SGM Beuren/Rohrdorf die in Führung ging. Nachdem Marte Prinz im 16er nur mit einem Foul gestoppt werden konnte, traf Fabian Scholz per Elfmeter zum 1:2 (56.). Das 2:2 der SGM TSV Hege-Wasserburg/SV Nonnenhorn/BC Bodolz I bejubelte Simon Metzger (73.). Somit endete das Spiel unentschieden und letztlich nicht unverdient teilten sich die SGM TSV Hege-Wasserburg/SV Nonnenhorn/BC Bodolz I und die SGM Beuren/Rohrdorf die Punkte.