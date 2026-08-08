Kein Sieger in Grafenau - Mauth »verpasst ersten Saisonsieg«

Zwei Partien standen am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Ost auf dem Programm und in beiden gab es keinen Sieger. Der TSV Grafenau trennte sich zuhause torlos von der SpVgg Plattling, während der TSV Mauth gegen den Aufsteiger aus Osterhofen erneut nicht über ein 1:1 hinauskam.
Zwischen dem TSV Grafenau und der SpVgg Plattling fielen am heutigen Spieltag keine Tore. Beide Offensivreihen waren über 90 Minuten zu inkonsequent vor dem Tor, weshalb letztlich ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand. Kurz vor der Halbzeitpause sah Grafenaus Groß Tobias die berechtigte Rote Karte. In der Folge kam Plattling noch zu zwei großen Chancen, doch die Grafenauer konnten diese mit vereinten Kräften wegverteidigen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine Partie, die sich oftmals im Mittelfeld abspielte. Durch die Überzahl hatten die Gäste zwar etwas mehr Spielanteile, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Am Ende blieb es somit bei einer torlosen Punkteteilung.
Alexander Adam (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): „Es war heute ein Fußballspiel auf sehr mäßigem Niveau. Im ersten Durchgang gab es viel Mittelfeldgeplänkel, ehe Plattling gegen Ende ein paar größere Torchancen hatte. Kurz vor der Halbzeit gab es dann die berechtigte Rote Karte für unseren Spieler Groß Tobias. Vor der Pause hatte Plattling noch zwei brutale Chancen, die wir irgendwie wegverteidigen konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir einen Mann weniger, wodurch Plattling etwas mehr Spielanteile hatte. Beide Offensivreihen waren heute aber nicht zwingend genug. Wir müssen uns jetzt etwas überlegen, weil wir im dritten Heimspiel immer noch kein eigenes Tor geschossen haben. Unterm Strich müssen wir heute aber auch irgendwo mit dieser Nullnummer zufrieden sein.“
Torsten Holm (Trainer SpVgg Plattling): „Ich glaube, das Unentschieden geht über 90 Minuten soweit in Ordnung, wobei wir eigentlich die besseren Chancen hatten. In der ersten Halbzeit war es wirklich ein klasse Spiel. Wir hatten zwei hundertprozentige Chancen, die wir leider nicht gemacht haben. In der zweiten Halbzeit sind bei beiden Mannschaften dann etwas die Kräfte ausgegangen. Unterm Strich geht das 0:0 aber in Ordnung.“
Das Duell zwischen dem TSV Mauth und dem Aufsteiger aus Osterhofen endete mit einem 1:1. Für die Gastgeber war es dabei bereits das dritte Unentschieden mit diesem Ergebnis in Folge. Dabei hatten die Hausherren auch am heutigen Spieltag mehrere gute Möglichkeiten, um die ersten drei Punkte der Saison einzufahren. Letztlich fehlte vor dem gegnerischen Tor jedoch die nötige Durchschlagskraft, sodass es erneut nur zu einem Punkt reichte. Durch das Unentschieden bleibt Mauth auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit einem Sieg des SV Schalding-Heining II, der morgen auf Künzing trifft, könnten die Mauthler sogar noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Aus Sicht der Osterhofener verlief der Saisonstart dagegen durchaus erfolgreich. Aus den ersten vier Spielen holte der Aufsteiger sechs Punkte und bleibt somit weiterhin ungeschlagen.
Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): „Wir haben es heute leider verpasst, den ersten Saisonsieg einzufahren. Über die gesamten 90 Minuten gesehen hatten wir mehr vom Spiel, konnten diesen Vorteil aber nicht nutzen, weil wir vor dem Torabschluss oft zu ungenau waren. Auch in Überzahl konnten wir nicht mehr entscheidend vor das gegnerische Tor kommen. Die beste Chance zur Führung hatte Philip Gaisbauer, der aber leider nur an der Latte scheiterte.“
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): „Ich bin stolz auf das Team. Trotz der vielen Ausfälle haben die Jungs taktisch sehr gut agiert und hätten sich am Ende den Sieg verdient. Ärgerlich war, dass wir 45 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Als unser Stürmer einschussbereit im Sechzehner gefoult wurde, gab es anstelle eines Elfmeters plötzlich Gelb-Rot für uns.“