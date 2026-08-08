Kein Sieger in Grafenau - Mauth »verpasst ersten Saisonsieg«

Kein Durchkommen: Zwischen Grafenau und Plattling wollte der Ball einfach nicht über die Linie. – Foto: Michael Birkner

Zwei Partien standen am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Ost auf dem Programm und in beiden gab es keinen Sieger. Der TSV Grafenau trennte sich zuhause torlos von der SpVgg Plattling, während der TSV Mauth gegen den Aufsteiger aus Osterhofen erneut nicht über ein 1:1 hinauskam.

Zwischen dem TSV Grafenau und der SpVgg Plattling fielen am heutigen Spieltag keine Tore. Beide Offensivreihen waren über 90 Minuten zu inkonsequent vor dem Tor, weshalb letztlich ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand. Kurz vor der Halbzeitpause sah Grafenaus Groß Tobias die berechtigte Rote Karte. In der Folge kam Plattling noch zu zwei großen Chancen, doch die Grafenauer konnten diese mit vereinten Kräften wegverteidigen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine Partie, die sich oftmals im Mittelfeld abspielte. Durch die Überzahl hatten die Gäste zwar etwas mehr Spielanteile, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Am Ende blieb es somit bei einer torlosen Punkteteilung.

Alexander Adam (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): „Es war heute ein Fußballspiel auf sehr mäßigem Niveau. Im ersten Durchgang gab es viel Mittelfeldgeplänkel, ehe Plattling gegen Ende ein paar größere Torchancen hatte. Kurz vor der Halbzeit gab es dann die berechtigte Rote Karte für unseren Spieler Groß Tobias. Vor der Pause hatte Plattling noch zwei brutale Chancen, die wir irgendwie wegverteidigen konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir einen Mann weniger, wodurch Plattling etwas mehr Spielanteile hatte. Beide Offensivreihen waren heute aber nicht zwingend genug. Wir müssen uns jetzt etwas überlegen, weil wir im dritten Heimspiel immer noch kein eigenes Tor geschossen haben. Unterm Strich müssen wir heute aber auch irgendwo mit dieser Nullnummer zufrieden sein.“ Torsten Holm (Trainer SpVgg Plattling): „Ich glaube, das Unentschieden geht über 90 Minuten soweit in Ordnung, wobei wir eigentlich die besseren Chancen hatten. In der ersten Halbzeit war es wirklich ein klasse Spiel. Wir hatten zwei hundertprozentige Chancen, die wir leider nicht gemacht haben. In der zweiten Halbzeit sind bei beiden Mannschaften dann etwas die Kräfte ausgegangen. Unterm Strich geht das 0:0 aber in Ordnung.“