Kein Sieger in Emmering: „Ein gerechtes Unentschieden“

Auch wenn es so etwas wie eine Vorentscheidung nicht gibt, die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga 1 (Inn/Salzach) bleibt offen. Mit einem 1:1 (1:0) trennten sich der Tabellenzweite TSV Emmering und Spitzenreiter SB DJK Rosenheim. „Ein gerechtes Unentschieden“, urteilte Elvis Nurikic, der Coach der gastgebenden Grün-Weißen. Bitter dagegen für seine Elf, dass Max Gressierer und Josef Niedermaier verletzt vom Platz gehen mussten.

Rund 350 Zuschauer erlebten im Pfarrbachstadion eine anfangs überzeugend auftretende Heimelf. „Da waren wir die absolut dominierende Mannschaft“, staunte der Emmeringer Coach und lobte sein Team, dass man „von der ersten Minute an das Spiel so angenommen hat, wie man es vorgehabt hatte“. Rosenheim, das erstmals in diesem Jahr „auf einem anständigen Rasen“, so Nurikic, gespielt habe, „kam in den ersten 45 Minuten zu keinem einzigen Torschuss“.

Die zweite Halbzeit blieb spannend.