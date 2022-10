Kein Sieger in Cham Im Bayernligaspiel zwischen dem ASV Cham und der SpVgg Hof am Samstagnachmittag, das 0:0 Unentschieden, gab es endete keinen Sieger.

Während sich der ASV Cham mit zwei Siegen im Rücken wieder einmal vor eigenem Anhang präsentieren konnte, reisten die Oberfranken mit sogar drei Siegen aus den letzten drei Begegnungen ins Kappenberger Sportzentrum an. Somit waren es auch nur fünf Punkte, die beide Mannschaften vor diesem Spieltag im Reglement voneinander trennten.



Das größere Selbstbewusstsein war aber durch die jüngste kleinere Erfolgsserie zumindest in den ersten 35 Minuten zuerst einmal der Truppe von Trainer Mikheil Sajaia anzumerken. Doch wieder einmal zeigte sich auch deutlich, wo der Schuh in dieser Saison drückt. Mit nur 14 erzielten Treffern besitzt der Ex-Regionalligist nach dem TSV Kornburg bekanntermaßen den zweitschlechtesten Angriff der Liga. Zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten waren für die Hofer Bayern in der ersten Halbzeit schon gegeben. Nur nutzen konnten sie die Gelb-Schwarzen nicht wirklich. Erst die letzten zehn Minuten vor der Pause und auch aufgrund der Gelb-Roten Karte für den willigen und quirligen Japaner Yuma Mukoyama aufgrund wiederholtem Foulspiels (63.) fanden die Hausherren mehr und mehr ins Spiel hinein und hatten auch ihrerseits Chancen die Partie knapp für sich entscheiden zu können.



Die erste Gelegenheit des Spiels gehörte aber dem Gast aus Hof. Nach einem Einwurf über die rechte Seite landete das Leder bei Kapitän Tom Feulner, der mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze aus, sein Ziel knapp verfehlte (10.). Weil Hof weiterhin auf dem Vormarsch war, gab es in der 18. Minute gleich die nächsten beiden Möglichkeiten zu verzeichnen. Über Seifert kam der Ball in die Mitte zu Mukoyama. Dessen Schuss konnte von Haimerl gerade noch geblockt werden. Im zweiten Versuch kam Feulner nochmals an den Ball. Doch diesmal war bei Chams Keeper Peutler Endstation. Nach einem Freistoßknaller von ASV-Kapitän Marco Pfab konnte SpVgg-Schlussmann David Guyon gerade noch die Fäuste hochreisen und den Ball über die Latte lenken (32.). Ein Flachschuss von Hendrik Geiler verfehlte wiederum auf der Gegenseite ebenfalls wieder nur knapp sein Ziel (37.). Das der Aufwand, den die Gäste über eine halbe Stunde lang betrieben, auch Kraft kostete machte sich dann auch schon ein wenig bemerkbar. Kurz vor dem Seitenwechsel waren es schließlich noch Ertel und Pfab, die beinahe die Rot-Weißen vor den 330 Zuschauern in Führung hätten bringen können (44.).



Obwohl die SpVgg Bayern Hof in Durchgang zwei fast 30 Minuten in Unterzahl auskommen mussten stemmten sie sich bis zum Schluss im Kollektiv gegen einen Chamer Gegentreffer. Den hatte kurz vor Schluss Innenverteidiger Valentin Seebauer fast doch noch auf dem Kopf als er sich nach Hereingabe des eingewechselten Christof Ostermayr im Strafraum hochschraubte, in Guyon jedoch seinen Meister fand (88.). Bitter für den ASV Cham neben der Nullnummer, dürfte dabei auch noch die Verletzung von Kapitän Marco Pfab gewesen sein, der im Kampf um den Ball in der 86. Minute mit Johannes Hamann zusammenprallte. Beide Spieler mussten daraufhin ausgewechselt werden. Nach einer ersten Diagnose ist dabei von Pfab von einer schweren Prellung des Mittelfußes auszugehen.



Trainerstimmen:



Mikheil Sajaia: „Wir sind heute nach Cham gefahren und haben genau gewusst was uns gegen eine sehr kompakt und tief stehende Mannschaft erwarten wird. Wenn du hier hinten liegst, dann hast du keine Chance. Aber wir haben das unsererseits in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, haben gut angefangen und waren auch gleich gut im Spiel. Wir hatten auch in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten gehabt, die wir aber leider nicht nutzen konnten. Nach der Pause gehen wir dann raus und versuchten genauso weiterzumachen. Dann bekommen wir die Gelb-Rote Karte für meinen Japaner. Ich wollte ihn schon fünf Minuten vorher auswechseln. Die letzte halbe Stunde haben wir dann in Unterzahl gespielt. Aber Hut ab vor meinen Jungs, die gut gegen elf Chamer dagegengehalten und verschoben haben. Im Endeffekt bin ich froh, dass wir heute einen Punkt mitgenommen haben. Für uns war es heute nach dem 14. Spieltag zudem eine kleine Premiere, denn wir haben das erste Mal zu Null gespielt“.



Faruk Maloku: „Wir haben heute gegen einen sehr kompakten und aggressiven Gegner gespielt, der immer auf erste und zweite Bälle ausgelegt war. Vor allem im Zentrum stahlen sie dadurch auch sehr viel Dominanz aus. Sie haben es heute auch bewiesen das sie es können. In den ersten 35 Minuten waren wir einfach nicht richtig da. Wir waren einfach zu weich in den Zweikämpfen und wollten einfach nicht dahin gehen wo es wehtut weshalb wir auch viele ersten Bälle verloren haben. Hof hat die Bälle, die wir nach vorne geschlagen haben immer wieder gleich wegverteidigen können. Und deswegen haben wir uns auch enorm schwergetan, dass wir überhaupt eine Struktur reinbekommen haben in unser Spiel. Hof ist aber dann ein wenig die Kraft ausgegangen weil sie wirklich Powerplay gespielt haben. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit haben wir dann noch die ein- oder andere Möglichkeit gehabt, wo wir vielleicht das Spiel auf den Kopf stellen hätten können. Wenn wir gegen so eine Mannschaft heute aber in Rückstand geraten wären, dass hätte uns heute sicherlich unglaublich wehgetan. In der zweiten Halbzeit war es dann auch bis zur Gelb-Roten Karte so ein Spiel wo man sagt, es wir im Zentrum und über die Aggressivität entschieden. Durch einen guten Kopfball von Valentin Seebauer hätten wir dann sogar noch die Möglichkeit gehabt das Spiel mit 1:0 nach Hause bekommen zu können. Für uns ist es heute ein hart verdienter Punkt. Weil wenn wir Pech haben, dann ist der Pfab Marco bis zur Winterpause raus. Sein Mittelfuß schaut wirklich nicht gut aus“.