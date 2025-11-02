Kein Sieger im Verfolgerduell

Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es bei den Reserven, womit der SV Ellwangen seinen zweiten Platz vor der SGM verteidigen konnte. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams, ehe kurz nach der Pause die Gäste mit 0:1 in Front gingen. Jetzt tat die SGM mehr für das Spiel und wäre in der 58. Minute durch einen gut getretenen Freistoß von David Villinger fast zum Ausgleich gekommen, doch der Schlussmann der Gäste parierte glänzend. Nur eine Minute später scheiterte erneut David Villinger am Keeper, ehe eine weiterer Freistoß, diesmal getreten von Manuel Riedle, das 1:1 brachte. Jetzt wollte die SGM auch den zweiten Treffer aber Jonas Villinger und Daniel Buchmann scheiterten am Torhüter. In den Schlussminuten wurden die Gäste wieder stärker und hatten ihrerseits noch Möglichkeiten zum Sieg, doch es blieb beim an Ende gerechten Remis.