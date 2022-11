Kein Sieger im Topspiel zwischen Vorst und Grefrath Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1: Sportfreunde und Germania trennen sich 2:2.

SF Vorst - SV Germania Grefrath 2:2 (0:2). Das Spitzenspiel der Gruppe 1 blieb ohne Sieger, wobei die Gäste aus Grefrath durch die Treffer von Etienne Piehler (6.) und Marius Oellers (38.) schon mit 2:0 in Front lagen. Kai Bodewitz (64.) schaffte für Vorst zunächst den Anschlusstreffer, ehe sein Teamkamerad Patrick Schneider (71.) nach einer Notbremse vom Platz flog. Doch trotz Unterzahl traf Dennis Meyer (82.) letztendlich zum Endstand für Vorst.

SVG Grevenbroich II - BV Weckhoven 5:1 (1:1). Die zweite Niederlage in Folge hagelte es für Aufsteiger Weckhoven. Der Tabellenvierte erzielte durch Daniel Förster (6.) zunächst die Führung, die Philip Hambloch (35., Eigentor) vor der Pause ausglich. In Halbzeit zwei brach der BV dann ein, Philipp Offer (48., ET), Ismail Acar (50., 57.) und Samed Korkmaz (83.) markierten die weiteren Treffer der Grevenbroicher.

VdS Nievenheim III - SG Neukirchen/Hülchrath 1:4 (0:1). Nach dem 5:3-Erfolg aus der Vorwoche über Kaarst II legte Neukirchen nun den zweiten Sieg in Folge nach und hat anscheinend die Trendwende eingeleitet. Dirk Steinfels (43.), Kenan Haciyüzbasioglu (56., 64.) und Sven Panzer (70.) trafen beim dritten Saisonsieg, der die SG auf einen Nichtabstiegsplatz befördert. Für die VdS-Drittververtretung erzielte Tobias Stüttgen (80.) den Ehrentreffer.

1. FC Grevenbroich-Süd II - VfL Jüchen/Garzweiler II 1:2 (0:1). Jüchen II fuhr drei wichtige Punkte im Kellerduell bei Schlusslicht Grevenbroich-Süd II ein und liegt dank des vierten Saisonsiegs nun zwei Punkte entfernt von den Abstiegsrängen. Sho Takahashi (14.) besorgte die VfL-Führung, Simon Kauertz (47.) glich für Süd aus und Jöran Waßenberg (50.) setzte den Schlusspunkt.

TuS Grevenbroich II - SG Hoisten/Helpenstein 3:4 (1:1). Den bereits vierten Sieg in Folge feierte Hoisten, das damit endgültig die Trendwende geschafft zu haben scheint. Oscar Schwarz (60., 79., 84.) war mit seinen Saisontoren 13 bis 15 einmal mehr entscheidender Akteur auf Seiten der Gäste, zuvor brachte Durim Istogu (11.) Hoisten in Führung. Für die TuS-Reserve waren Mike Allroggen (38.), Jan Bresser (65.) und Simon Gojtowski (77.) erfolgreich.