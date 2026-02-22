Kein Sieger im Topspiel - Meisterkampf bleibt offen

Eine gute Nachricht für alle neutralen Beobachter von Staffel 2 der Bezirksliga: Das Aufstiegsrennen hat am ersten Spieltag der Rückrunde noch keine Vorentscheidung erlebt. Die beiden besten Teams der Liga trennten sich am Sonntag Remis. Im Tabellenkeller hat vor allem ein Team ein gutes Wochenende erlebt.
TuRa Germania Oberdrees – Sportvereinigung Deutz 05 II 4:3
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach (85. Adam Kokott), Julius Lehnhoff (55. Philip Urbanek), Philip Hack, Bastian Gundlach, Mike Schnurpfeil (60. Abdellah Laouamera), Willi Kückelhaus (65. Sascha Middelmann), Mario Steiner, Coskun Celik, Roschan Monsef (80. Kevin Wiersberg), Daniel Blum - Trainer: Wolfgang Schlösser
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Johannes Langhans (70. Jens-Sebastian Schmidt), Aboul Alassani, Tom Richter, Max Michael (80. Jeremy Faycal Maamoun), Can Grund, Tim Wilking, Arya Sandoghdar (46. Karim Bensaid), Francesco Costarella (76. Maximilian Oberschelp), Mikail Polat Karagöz (97. Sebastian Roller) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
Tore: 0:1 Francesco Costarella (2.), 1:1 Mike Schnurpfeil (6.), 2:1 Daniel Blum (12.), 3:1 Roschan Monsef (18.), 3:2 Maximilian Malgay (53. Foulelfmeter), 4:2 Daniel Blum (70. Foulelfmeter), 4:3 Mikail Polat Karagöz (85.)
SV Leuscheid – TuS Buisdorf 2:4
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Jonas Scheibner, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Benedikt Thiel (64. Jannik Künstler), Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert, Luis Fuchs, Lukas Brozeit (64. Jonas Klein) - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Yudai Matsumoto, Jonas Spiekermann (74. Finn Töller), Felix Schamberg, Luca Brors, Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Erwin Eliasz Paluch (78. Nicolas Pentazidis) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 302
Tore: 0:1 Erwin Eliasz Paluch (5.), 0:2 Yusuf Salih Kilicaslan (29.), 1:2 Colin Ebert (43. Handelfmeter), 1:3 Max Müller (47.), 2:3 Jannik Künstler (78.), 2:4 Nicolas Pentazidis (90.+4)
FC Hertha Rheidt – 1. FC Niederkassel 2:0
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Leon Winkelheide, Danylo Beznos, Marc Wiewiora (84. Thaoufik Zakari), Leon Pagels (63. Elis Zulfic), Tarek Laghzaoui Charrad, Saad Barouag (84. Sigert Novaku), Fabian Decker (69. Tim Rothe), Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic, Kevin Schulten, Wootaek Choi (91. Luk Yegen), Anel Tabakovic (84. Luis Borges Ferreira), Fabien Dick, Gagik Arutiunian (87. Oguz Yasar), Taner Yalcin (72. Fabio Dias), Deniz Durmus, Berkay Cubukcu, Boris Kivoma (66. Jan-Sebastian Uth) - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Noah Straeten - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Saad Barouag (60.), 2:0 Tim Rothe (79.)
