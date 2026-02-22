Kein Sieger im Topspiel - Meisterkampf bleibt offen

Ausgerechnet Graé trifft für Hangelar

Dem starken Aufsteiger gelang ein perfekter Start: Ibis Renda brachte Merl nach acht Minuten in Front. Die Antwort des Ligaprimus ließ aber nicht lange auf sich warten. Linus Zakrzewski köpfte in der 17. Minute nach einer Ecke an den kurzen Pfosten ein. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Torjäger Nikolas Klosterhalfen den Favoriten dann in Führung. Ob das Spiel damit gelaufen war? Noch lange nicht. Oleksandr Rohozhyn glich in der 51. Minute zuerst aus und brachte Merl kurz darauf sogar in Führung. Der letzte Akt gehört aber wieder dem TuS in Person von Sebastian Witt. Der 25-Jährige traf in der 74. Minute zum 3:3-Endstand. Oberpleis steht bei 32 Punkten, Merl folgt dahinter mit 27.