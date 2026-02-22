 2026-02-20T12:29:42.904Z

Kein Sieger im Topspiel - Meisterkampf bleibt offen

Bezirksliga, Staffel 2: Rot-Weiß Merl trotzt Tabellenführer TuS Oberpleis ein 3:3-Unentschieden ab. Der Abstand beträgt damit weiterhin fünf Zähler.

Der TuS Oberpleis bleibt an der Spitze der Bezirksliga.
Der TuS Oberpleis bleibt an der Spitze der Bezirksliga. – Foto: Christoph Tiroux

Eine gute Nachricht für alle neutralen Beobachter von Staffel 2 der Bezirksliga: Das Aufstiegsrennen hat am ersten Spieltag der Rückrunde noch keine Vorentscheidung erlebt. Die beiden besten Teams der Liga trennten sich am Sonntag Remis. Im Tabellenkeller hat vor allem ein Team ein gutes Wochenende erlebt.

Hin und her im Spitzenspiel

Heute, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
3
3
Abpfiff

Dem starken Aufsteiger gelang ein perfekter Start: Ibis Renda brachte Merl nach acht Minuten in Front. Die Antwort des Ligaprimus ließ aber nicht lange auf sich warten. Linus Zakrzewski köpfte in der 17. Minute nach einer Ecke an den kurzen Pfosten ein. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Torjäger Nikolas Klosterhalfen den Favoriten dann in Führung. Ob das Spiel damit gelaufen war? Noch lange nicht. Oleksandr Rohozhyn glich in der 51. Minute zuerst aus und brachte Merl kurz darauf sogar in Führung. Der letzte Akt gehört aber wieder dem TuS in Person von Sebastian Witt. Der 25-Jährige traf in der 74. Minute zum 3:3-Endstand. Oberpleis steht bei 32 Punkten, Merl folgt dahinter mit 27.

Ausgerechnet Graé trifft für Hangelar

Heute, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
3
5
Abpfiff
Spieltext SC Uckerath - VfR Hangelar
Trainer Sascha Strack und der VfR Hangelar wollen "den Klassenerhalt schnellstmöglich fixieren", wie er im Gespräch mit FuPa Mittelrhein betonte. Einen ersten Schritt machte der VfR mit dem 5:3 gegen den SC Uckerath. Ausgerechnet Robin Graé - gerade erst von Uckerath nach Hangelar zurückgekehrt - eröffnete das Spiel in der zweiten Minute mit dem 1:0. Uckerath drehte das Spiel danach in kürzester Zeit durch Dario Schwarz und Justin Brück. Danach drehte der abstiegsbedrohte VfR aber auf: Clemens Heinen, Daniel Hefele und Sven Meyer ballerten Hangelar zur 5:2-Vorentscheidung. Danny Matzdorf erzielte für den SCU nur noch den Anschlusstreffer.

Die weiteren Spiele des 16. Spieltags

Heute, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
4
3
Abpfiff

TuRa Germania Oberdrees – Sportvereinigung Deutz 05 II 4:3
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach (85. Adam Kokott), Julius Lehnhoff (55. Philip Urbanek), Philip Hack, Bastian Gundlach, Mike Schnurpfeil (60. Abdellah Laouamera), Willi Kückelhaus (65. Sascha Middelmann), Mario Steiner, Coskun Celik, Roschan Monsef (80. Kevin Wiersberg), Daniel Blum - Trainer: Wolfgang Schlösser
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Johannes Langhans (70. Jens-Sebastian Schmidt), Aboul Alassani, Tom Richter, Max Michael (80. Jeremy Faycal Maamoun), Can Grund, Tim Wilking, Arya Sandoghdar (46. Karim Bensaid), Francesco Costarella (76. Maximilian Oberschelp), Mikail Polat Karagöz (97. Sebastian Roller) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
Tore: 0:1 Francesco Costarella (2.), 1:1 Mike Schnurpfeil (6.), 2:1 Daniel Blum (12.), 3:1 Roschan Monsef (18.), 3:2 Maximilian Malgay (53. Foulelfmeter), 4:2 Daniel Blum (70. Foulelfmeter), 4:3 Mikail Polat Karagöz (85.)

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
3
2
Abpfiff
FC Blau-Weiß Friesdorf – SC Volmershoven-Heidgen 3:2
FC Blau-Weiß Friesdorf: Sergiy Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Mouhanad Aldakak (56. Peter Düngelhoef), Mahdi Dhouib, Alexander Dohr, Julius Flachsbarth (86. Yassir Bentassil), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yevhen Didych, Omed Saeed (86. Antonio Bozic) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes (89. Fabrice Etienne Schumacher), Lars Grage, Ismail Khaled, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende, Sebastian Flachmeier, Jona Christopher Schöngen (61. Moritz Hartmann), Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Stefan Eisenburger (11.), 1:1 Alexander Dohr (20.), 2:1 Yevhen Didych (30.), 3:1 Omed Saeed (81.), 3:2 Moritz Hartmann (90.+2)
Gelb-Rot: Mahdi Dhouib (93./FC Blau-Weiß Friesdorf/)

Heute, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
2
4
Abpfiff

SV Leuscheid – TuS Buisdorf 2:4
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Jonas Scheibner, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Benedikt Thiel (64. Jannik Künstler), Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert, Luis Fuchs, Lukas Brozeit (64. Jonas Klein) - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Yudai Matsumoto, Jonas Spiekermann (74. Finn Töller), Felix Schamberg, Luca Brors, Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Erwin Eliasz Paluch (78. Nicolas Pentazidis) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 302
Tore: 0:1 Erwin Eliasz Paluch (5.), 0:2 Yusuf Salih Kilicaslan (29.), 1:2 Colin Ebert (43. Handelfmeter), 1:3 Max Müller (47.), 2:3 Jannik Künstler (78.), 2:4 Nicolas Pentazidis (90.+4)

Heute, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
2
0
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – 1. FC Niederkassel 2:0
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Leon Winkelheide, Danylo Beznos, Marc Wiewiora (84. Thaoufik Zakari), Leon Pagels (63. Elis Zulfic), Tarek Laghzaoui Charrad, Saad Barouag (84. Sigert Novaku), Fabian Decker (69. Tim Rothe), Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic, Kevin Schulten, Wootaek Choi (91. Luk Yegen), Anel Tabakovic (84. Luis Borges Ferreira), Fabien Dick, Gagik Arutiunian (87. Oguz Yasar), Taner Yalcin (72. Fabio Dias), Deniz Durmus, Berkay Cubukcu, Boris Kivoma (66. Jan-Sebastian Uth) - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Noah Straeten - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Saad Barouag (60.), 2:0 Tim Rothe (79.)

