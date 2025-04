Kein Sieger im Top-Duell der A-Liga

Die legten los wie die Feuerwehr, und zur Halbzeit hätte es locker 3:0 oder 4:0 heißen können. Die Kempener wehrten sich zwar nach Leibeskräften, kamen da aber nie über eine Statistenrolle hinaus. Bester Mann auf dem Platz war – und das blieb auch so – der Thomasstädter Schlussmann Niclas Roosen. Neben drei oder vier guten Abwehraktionen zeichneten ihn auch vier Glanzparaden aus. Eine davon schon in der 19. Minute, als er einen Foulelfmeter von Kevin Kleier parierte. Wenig später machte es der TSV-Routinier aber viel besser und erzielte das überfällige 1:0 (28.).

Nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Bild. Plötzlich mischten die Kempener nicht nur mit, sondern nahmen das Heft in die Hand und fanden offensiv statt. Negativ bemerkbar machte sich da bei den Kaldenkirchenern, dass sie mit Steffen Eichler und Lars Heines zwei wichtige Spieler auswechseln mussten. In der 71. Minute dann ein mittleres Beben auf dem Sportplatz an der Buschstraße: Der kurz vorher in die Partie gekommene Kempener Eric Scheuren sorgte nach Elfering-Vorarbeit für den Ausgleich (71.). In der Folgezeit waren die dann dem Siegtreffer näher als der TSV. Allerdings wäre das unter dem Strich des Guten zuviel gewesen.

