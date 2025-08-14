Kein Sieger im Test der B-Junioren

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
1. FC Saarbeücken: Malstatter U17 trennt sich von Idar-Oberstein remis
Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat am Mittwoch im Homburger Stadtteil Reiskirchen ein Testspiel gegen den gerade in die B-Junioren-Regionalliga Südwest aufgestiegenen SC Idar-Oberstein bestritten. Das Spirl endete 1:1 (1:1). Den Treffer des Malstatter Nachwuchsteams erzielte Andris Abel. Bereits am Samstag bestreitet das Team von Trainer Sven Boegard den nächsten Test. Auf dem Kunstrasenplatz im Weiskircher Gemeindeteil Konfwld (Eichenlaubstr.) spielt das FCS-Team gegen den französischen Vertreter US Thionville.