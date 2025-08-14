Kein Sieger im Test der B-Junioren

Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat am Mittwoch im Homburger Stadtteil Reiskirchen ein Testspiel gegen den gerade in die B-Junioren-Regionalliga Südwest aufgestiegenen SC Idar-Oberstein bestritten. Das Spirl endete 1:1 (1:1). Den Treffer des Malstatter Nachwuchsteams erzielte Andris Abel. Bereits am Samstag bestreitet das Team von Trainer Sven Boegard den nächsten Test. Auf dem Kunstrasenplatz im Weiskircher Gemeindeteil Konfwld (Eichenlaubstr.) spielt das FCS-Team gegen den französischen Vertreter US Thionville.