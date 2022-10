Kein Sieger im Stadtderby

1:3 (77.) Hendrik Belz

2:3 (81.) Butrint Ukehaxhaj, HE

3:3 (84.) Doga Aksit

Schiedsrichter: Metin Aktay

Ein torreiches, von der Spannung geprägtes Derby ohne Sieger erlebten die zahlreichen Zuschauer trotz Dauerregens am vergangenen Donnerstag in Untergriesheim. Allerdings benötigten die Gastgeber zwei Elfmeter, um am Ende wenigstens noch einen Zähler auf ihr Konto schaufeln zu können. Ohne langes Abtasten ging es gleich zur Sache und es wogte flott rauf und runter. Schon nach sieben Minuten musste der Friedrichshaller SV verletzungsbedingt einen Wechsel vornehmen. Für Jonas Stolz ging es nach einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel nicht weiter und seinen Platz nahm Friedemann Kress ein. Das erste Mal in Gefahr geriet das Tor der Gäste in der 14. Minute, als eine Bogenlampe an der Latte landete. Als den Sportfreunden im Aufbauspiel ein Ballverlust unterlief, war Marvin Knoll der Nutznießer und brachte den FSV nach sechsunddreißig Spielminuten in Führung. Nach viel Action zwischen den Strafräumen, jedoch ohne weiteren zwingenden Torchancen ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang fand der offene Schlagabtausch seine Fortsetzung. Da die Gästeabwehr nach wie vor sehr sicher agierte, versuchte Untergriesheim immer häufiger sein Heil in Distanzschüssen, die jedoch ihr Ziel verfehlten. Ein angeschossener Arm im Strafraum verhalf den Gastgebern nach nicht ganz einer Stunde Spielzeit zum Ausgleich. Doga Aksit war vom Punkt aus erfolgreich. Wahrscheinlich waren es die Friedrichshaller Reklamationen bei dieser Aktion, die den Schiedsrichter fortan veranlassten, bei Vergehen der Gäste strengere Maßstäbe anzulegen. Die Folge waren sieben gelbe Karten für den FSV in Halbzeit zwei, während die Sportfreunde mit deren drei in der gesamten Spielzeit davonkamen. Nach einer Stunde der nächste Nackenschlag für die Kernstädter. Alejandro Reinhold musste ebenfalls verletzt die Segelstreichen und für ihn kam Mario Majic aufs Feld. In der 70. Minute hatte der kurz zuvor ins Spiel gekommene Tom Adelhelm von der Strafraumlinie aus abgezogen und der Untergriesheimer Schlussmann konnte den Ball nur nach vorne prallen lassen, wo Hendrik Belz richtig positioniert war und das Leder über die Linie drückte. Als sieben Minuten später sich Hendrik Belz im Laufduell gegen zwei gegnerische Abwehrspieler durchsetzen konnte, war für ihn der Weg frei zum 1:3. Der Friedrichshaller SV wähnte sich auf der Siegerstraße, doch durch einen mehr als zweifelhaften zweiten Handelfmeter wurden die Gastgeber wieder zurück ins Spiel geholt. Ein Sonntagsschuss von Doga Aksit in den Winkel rettete den Sportfreunden Untergriesheim schließlich noch einen Punkt. Trotz dieser Punkteteilung ist der Friedrichshaller SV in der laufenden Saison auf des Gegners Platz noch unbesiegt. Das Fazit dieses Derbys kann wie folgt lauten: Der FSV hat von den Fehlern der Hausherren profitiert und die Sportfreunde von den Entscheidungen des Schiedsrichters. Hoffen wir, dass unsere beiden Verletzten sehr schnell wieder fit sind und auf den Rasen zurückkehren können.

Friedrichshaller SV: Markus Kaminik, Jonathan Veith, Yunus-Emre Yilmaz, Jan Hildebrandt (68. Tom Adelhelm), Hendrik Belz, Jonas Stolz (7. Friedemann Kress), Marvin Knoll, Luca Schumacher, Martin Hess, Fabio Schumacher, Alejandro Reinhold (61. Mario Majic)