Kein Sieger im Spitzenspiel zwischen Neuwerk und Brüggen

Ein leistungsgerechtes 2:2-Remis gab es am Sonntag im Topspiel zwischen den SF Neuwerk und TuRa Brüggen – was den Brüggenern eventuell ein klein wenig mehr schmeichelt, da Neuwerk somit dem OSV Meerbusch vorerst die Tabellenführung überlassen muss und am Ende mehrere Großchancen ausließ.

„Es war rassig, taktisch intensiv und fair, den Namen Topspiel hat das Spiel verdient“, frohlockte Brüggen-Coach Markus Müller. Dabei bot die erste Halbzeit noch wenig klare Torchancen. Das Spielgeschehen konzentrierte sich aufs Mittelfeld, beide Abwehrreihen ließen kaum etwas zu. So ging es mit einem angemessenen 0:0 in die Pause.

Doch Brüggen war plötzlich hellwach und schlug schnell zurück, Neuwerk passte nicht mehr auf und lud die Gegner ein: Nach einem Fernschuss, den Neuwerk-Keeper Phillip Beckers mittig abklatschen ließ, staubte Kacper Ciupa zum Brüggener Ausgleich ab (64.). Kurz darauf drehte TuRa die Partie: Einen Freistoß von Mehmet Akkus verlängerte Robin Hürckmans per Kopf ins Neuwerker Tor zum 2:1 (67.).

Offener wurde die Partie in der zweiten Halbzeit. Zunächst scheiterte Neuwerks Özgür Sezgin mit einem Lattentreffer am 1:0 (50.), in der 58. Minute bestrafte Neuwerk dann einen Brüggener Aufbaufehler. Emmanuel Adu erkämpfte sich den Ball und legte im Strafraum links auf Lasse Buschmann rüber, der traf mit einem gut platzierten, flachen Schuss ins rechte Eck (57).

Packende Schlussphase

Doch auch Neuwerk kam wieder zurück, nach einer präzisen Flanke von links köpfte Sezgin per Kopfball zum Ausgleich ein (74.). Zuvor soll laut Müller ein Brüggener Spieler gefoult worden sein, was der Schiedsrichter aber nicht ahndete. „Lob an meine Mannschaft, dass sie zurückgekommen ist, für viele wäre der Rückstand ein Knock-out gewesen“, sagte Neuwerk-Trainer Dony Karaca. Bei drei Neuwerker Großchancen hatte Brüggen in der Schlussphase noch Glück.

„Da hätten wir das Spiel noch gewinnen müssen, das ärgert mich etwas. Aber wir hatten viel Tempo am Ende, das war ein spannendes Spiel für die Zuschauer. Wir können mit dem Punkt leben“, resümierte Karaca. Und der Gegner? „Wir wissen nicht genau, wie wir den Punkt deuten können. Mit ein wenig mehr Glück hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können. Es war ein guter Teamauftritt und wir wollen bis zur Winterpause weiter oben dran bleiben“, bilanzierte Müller, der von einem leistungsgerechten Remis sprach.

Meerbusch zurück auf der Eins

Während Brüggen als Vierter mit sechs Punkten auf die Spitze in Schlagdistanz bleibt, ist auch Neuwerk mit nur einem Punkt Rückstand Zweiter. Erster ist wieder Meerbusch, das dem 1. FC Viersen mit 8:1 keine Chance ließ. Mahmut Dost erzielte den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 aus Viersener Sicht. TuS Wickrath hat nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder gewonnen: Beim TSV Bockum brachte man einen 2:1-Sieg über die Zeit, Petar Popovic traf per Doppelschlag. Wickrath springt auf Platz fünf.

Ärgern wird sich der Tabellendritte SpVg Odenkirchen, der in der Nachspielzeit noch den 4:4-Ausgleich vom SSV Grefrath kassierte. Bei diesem Ergebnis blieb es. Für Odenkirchen hatten zuvor Pascal Moseler, Justin Butterweck und zwei Mal Andrej Ferderer getroffen. Beide Mannschaften mussten jeweils einen Platzverweis hinnehmen.

Deutliche Pleiten gab es auch für den 1. FC Mönchengladbach, der eine herbe 3:9-Klatsche bei Marathon Krefeld kassierte, und Türkiyemspor kam beim VfL Tönisberg mit 0:5 unter die Räder. Auch der SV Lürrip kann weiter nicht punkten und verlor beim VfR Fischeln mit 1:4. Union Nettetal punktete mit einem 1:1-Remis beim Mitaufsteiger Thomasstadt Kempen. Türkiyemspor steht auf dem Relegationsplatz 15., dahinter platzieren sich in der Abstiegszone der 1. FC Mönchengladbach (16.), Viersen (17.) und Lürrip (18.).