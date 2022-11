Kein Sieger im Spitzenspiel: VfR Hausen und RW Stegen trennen sich 1:1 Spvgg Untermünstertal kann langsam für die Bezirksliga planen

„Wir waren im ersten Durchgang etwas stärker, Hausen hatte nach dem Seitenwechsel etwas Oberwasser“, ordnete Schwär die Kräfteverhältnisse ein. Dennoch hatte seine Elf auch in den zweiten 45 Minuten durchaus Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden. Die größte vergab dabei Roman Hug eine Viertelstunde vor Abpfiff. Nachdem sein Kopfball noch abgewehrt wurde, landete der Nachschuss des 21-Jährigen am Pfosten. Da auch der VfR Hausen seine Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel nicht nutzen konnte, blieb es bei den beiden Treffern von Florian Ries (12.) für Hausen und dem Ausgleichstreffer durch Johannes Dreher (21.) aus der Frühphase der Begegnung. „Wir sind stolz auf die Entwicklung der Mannschaft, die mit 22,5 Jahren im Schnitt die jüngste im oberen Tabellenbereich ist“, so Schwär. Auch sein Gegenüber Marco Dufner wertete die Punkteteilung als gerechtes Resultat: „Das Spiel wurde dem Begriff Topspiel gerecht. Wir waren nach der Pause deutlich stärker und hatten zwei, drei ganz klare Möglichkeiten. Unterm Strich ist das Remis aber leistungsgerecht.“ Für Tabellenführer Hausen geht es in den kommenden Wochen mit direkten Duellen gegen die Topteams der Liga weiter. Vor der langen Winterpause gastiert die Dufner-Elf noch beim Absteiger SV Weil und beim FSV Rheinfelden.

Der Abstand zu einem sicheren Nicht-Abstiegsplatz beträgt für die Spvgg Untermünstertal nach der heftigen 1:8-Niederlage gegen den FV Herbolzheim bereits elf Zähler. Die vierte Niederlage in Serie war für die Täler, die mit lediglich fünf Zählern am Tabellenende stehen, besonders bitter, da über weite Teile der Begegnung ein Klassenunterschied deutlich zu erkennen war. „In dieser

Verfassung ist der Klassenerhalt in etwa so wahrscheinlich wie die Meisterschaft für Schalke 04“, so Frank Schneider, Pressewart der Täler. Für die kommenden Auftritte der Grün-Weißen legte Schneider den Seinen „eine etwas ekligere Art Fußball zu spielen“ nahe. Nach dem Empfinden des Pressewartes agiert das Ligaschlusslicht zu brav, um gerade den technisch überlegenen Mannschaften der Liga gewachsen zu sein.