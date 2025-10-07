Kein Sieger im Spitzenspiel - Überraschendes Topteam meldet sich an

Es war ein Spieltag der wegweisenden Entscheidungen - der große Knall ist aber ausgeblieben: Das Topspiel zwischen dem SV Bergheim und den Sportfreunden Troisdorf endete Remis, die Spitze bleibt also eng zusammen. Den Ersten trennen nach sechs Spielen gerade einmal zwei Punkte vom Fünften.
Türkischer FC Inter Troisdorf – TuS Birk 3:1
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Konstantinos Karkalis (46. Shah Fahad Momand), Liviu-Ionut Georgescu, David Adotevi, Burak Kir, Yusuf Ari (67. Kamil Süslü), Jonut Filimon, Taylan Turhan, Elias Terchoune (79. Selam Mese), Sinan Nadaroglu (82. Daniel Schumacher) - Trainer: Gökhan Colak
TuS Birk: Niklas Rosenstein, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever (87. Jonas Müller), Alexander Bleßgen (67. Thomas Frank Hildebrand), Leon Bartke, Samuel Patricio Hou (79. Joshua Tobola), Ben Oberscheid, Maximilian Schiffler (62. Oliver Becker), Lukas Amaral Costa (55. Rene Ronko Kiesewetter), Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Schiedsrichter: Rico Adler (Niederkassel)
Tore: 1:0 Taylan Turhan (45.), 1:1 Ben Oberscheid (68.), 2:1 Sinan Nadaroglu (72.), 3:1 Burak Kir (90. Foulelfmeter)
_________________________
1. FC Spich II – TuS 05 Oberpleis II 1:1
1. FC Spich II: Lennard Langen, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen, Maxim Rene Becker, Pascal Vilain, Janik Scheer (70. Julian Kupke), Simon Schultz (63. Amir Kukavica), Rico Simons (70. Marlon Kievernagel), Nelson Campodonico, Ege Sentop, Nicolas Schwarz (64. Fabian Retter) - Trainer: André Becker
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Maxim Reiser, Akin Sener, Musa Buda, Jan Starke, Jan Böttcher, Joshua Kürten (78. Michael Wasserheß), Christoph Rödl, Moussa Soumah (87. Alexander Bongardt), Jean Sebastian Barbaran Castillo (87. Leonard Risch), Can Thelen - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Marco Eidens
Tore: 1:0 Pascal Vilain (86.), 1:1 Akin Sener (89.)
_________________________
SV Allner-Bödingen – TuS Mondorf 1920 II 0:1
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Kilian Sieling (75. Max Rigauer), Julian Rupprath, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Nick Stöcker, Oskar Sund (60. Lennart Lukas), Lars Leo Lukas, Ali Secen, Edin Arnautovic (66. Simon Hipke), Kalifa Keita - Trainer: Marcos Rieck - Trainer: Sascha Harnischmacher
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola (80. Alexander Böthling), Konstantin Westenhoff, Maximilian Drews, Fabian Beck, Moritz Wunder (46. Noah Wagner), Lukas Gontrum, Daniel Seiffert (59. Nico Rother), Andrés Gallego-Costa, Eric-Noah Langenfeld (73. Clemens Loke), Aboubacar Sidiki Sylla (91. Fynn Schänzler) - Trainer: Nico Werner
Schiedsrichter: Oliver Kindsvater
Tore: 0:1 Maximilian Drews (42.)
_________________________
SV Fortuna Müllekoven – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 3:2
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer, Frederik Kuhnert (81. Mert Demir), Timur Yunusov, Mark Bruns (46. Dennis Nico Kocatepe), Marlon Zschau (90. Yannick Vomfell), Timur Tolga Sucuoglu, Nebojsa Kosarcic (66. Marco Nolden), Dennis Gemünd, Daniel Verstrepen (78. Edon Klinaku), Fabio Klose - Trainer: Ahmet Cansiz - Trainer: Ugur Dönmez
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer (88. Paul Wonner), Jan Hagenlocher (58. Tom Pfeffer), Hendric Schmitz, Robin Bäumgen, Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Tim Abdellah Brungs, Nick Dreilich, Leon Dagge, Janis Fischer (83. Constantin Harth) - Trainer: Marvin Müller
Schiedsrichter: Erkan Zorlu
Tore: 0:1 Pascal Jungbluth (24.), 1:1 Fabio Klose (45.), 2:1 Fabio Klose (54.), 2:2 Nick Dreilich (78.), 3:2 Fabio Klose (88.)
Gelb-Rot: Timur Tolga Sucuoglu (70./SV Fortuna Müllekoven/Fs)
_________________________
1. FC Niederkassel II – TuS Winterscheid 2:2
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Louis Müßner, Andre Goldmann (30. Jan Deventer), Jonas Gerhold, Berkay Dogu, Yussef Meli (90. Severin Hilger), Marvin Jeitner, Luis Psillakis (55. Haki Berisha), Levent Sahin, David Wolfart (87. Constantin Jan Petrautzki), Gabriel Schuten (80. Adam Contich) - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marc Klein, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Benedikt Trost, Michael Fischer, Gunnar Pütz, Kai Heilmann (46. Marcel Fürst), Domenic Laufenberg (71. Ole Stegemann), Sascha Seifert, Jan Luca Fischer - Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Schiedsrichter: Falco Mindel
Tore: 0:1 Sascha Seifert (4.), 1:1 Levent Sahin (38.), 2:1 Yussef Meli (56.), 2:2 Michael Fischer (90.+12 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Haki Berisha (98./1. FC Niederkassel II/Meckern)
_________________________
FC Kosova Sankt Augustin – SV Umutspor Troisdorf 1:3
FC Kosova Sankt Augustin: Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla, Behar Haxha (45. Dardan Cerkini), Jakup Kameri (60. Leonard Gllozhnja), Veton Popova, Sebahattin Berke Özen, Luan Qestaj, Dardan Delijaj, Egzon Ademi (80. Altrin Gollubovci), Bujar Delijaj (65. Atdhe Zekaj), Endrit Musliu, Leonid Saliuki (63. Nexhbedin Qestaj) - Trainer: Valdet Jakurtaj - Trainer: Behar Prenku
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Yuri Medina Moutaqi, Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Firat Arslan (53. Castello de Sousa Barroso), Lyes Nadri (60. Imran Erdem), Abdülhaluk Karakas (85. Chahin Ghribi), Benny Takula (69. Kianoosh Khavari), Sibar Ibrahim, Ali Al Shaibani (69. Usama Bouskouchi) - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
Schiedsrichter: Thomas Scheffel
Tore: 0:1 Ali Al Shaibani (6.), 1:1 Leonid Saliuki (30.), 1:2 Imran Erdem (69.), 1:3 Castello de Sousa Barroso (81.)
Besondere Vorkommnisse: Mazlum Cakmak (SV Umutspor Troisdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (58.).
_________________________