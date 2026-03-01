Kein Sieger im Spitzenspiel! Elstorf verpasst eine Vorentscheidung

– Foto: Felix Schlikis

Kein Sieger im Spitzenspiel! Der VfL Westercelle umkämpft sich in einem ausgeglichenen Spitzenspiel trotz dünner Besetzung ein Remis beim TSV Elstorf. Die Eintracht Elbmarsch feiert Matchwinner Justin Spremberg, Borstel-Sangenstedt bangt hingegen um Konstantin Braatz. Meckelfeld biegt einen 0:2-Rückstand noch um und verstärkt die Abstiegssorgen der Konkurrenz.

Kein Sieger im Spitzenspiel! Der TSV Elstorf kam nicht zu seiner vollen Entfaltung und ging doch in Führung. Nach einem langen Ball setzte sich Timo von Reith im Eins gegen Eins durch und vollstreckte vor dem gegnerischen Kasten kaltschnäuzig (22.). Kurz vor der Pause ließen sich die Hausherren etwas mehr fallen, während sich Westercelle ein kleines Eckballfestival erspielte. Dieses nutzten die Gäste, um aus dem Gewühl heraus durch Finn Johanessmann zum Ausgleich zu kommen (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel bot sich beiden Parteien die Möglichkeit, die Begegnung auf die eigene Seite zu ziehen. Elstorfs Philipp Wolfram traf die Unterkante der Latte, ein zweiter Treffer von von Reith (79.) fand aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung (85.), auf der anderen Seite konnte VfL-Kapitän Dominik Gärtner seinen freien Fuß nicht entscheiden nutzten. Dadurch bleibt Elstorf fünf Punkte vor seinem ärgsten Widersacher und der Meisterschaftskampf offen. Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Von der Einstellung und der Bereitschaft war alles in Ordnung, wir haben mit Ball aber kein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns gegen ihre harte Manndeckung sehr schwergetan, obwohl sie uns nicht überrascht hat. Trotzdem sind wir nicht richtig in den Flow gekommen. Wir sind zufrieden mit dem Punkt. Einen großen Respekt vor der Leistung Westercelles, die es trotz eines kleinen Kaders gut gemacht haben. Ohne die Elstorf-Brille kann ich mir vorstellen, dass sie das Gefühl haben, dass sie mehr hätten mitnehmen können.“

Westercelle-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir sind absolut zufrieden mit dem Punkt, weil wir mit einer Rumpftruppe hergefahren sind. Zum Teil hatten wir mehr vom Spiel, ganz zum Schluss sind unsere Beine aber schwerer geworden, während Elstorf frische Spieler bringen konnte. Wir haben uns sehr gut verkauft und dem Gegner ist spielerisch nichts eingefallen. Mit ein bisschen Glück hätten wir den Lucky-Punch erzielen können. Die Jungs sind über die Schmerzgrenze gegangen. Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht.“

Elbmarsch holt Big Points! In einem zunächst szenenarmen Spiel legte Justin Spremberg mit einem Doppelschlag vor der Pause für die Deichkicker vor, nach der Pause vollendete der Matchwinner einen Konter zur Entscheidung. Dass Marvin Mißfeld zum Anschlusstreffer kam, hatte keine Auswirkung mehr (88.), weil Cedrik Brunke schnell den alten Abstand wiederherstellte (90.). Doppelt bitter: MTV-Leistungsträger Konstantin Braatz musste aufgrund einer Knieverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Der MTV Soltau meistert die Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht und verschafft sich für die kommenden Wochen eine breitere Brust. Leon Isernhagen löste für die Gäste den Knoten (21.), Lukas Meyer legte noch vor der Pause nach (36.). Im zweiten Abschnitt blieb die Partie lange offen, bis Jacob Appel die Partie entschied (86.) und Mika-Jaimi Gonzalez den Deckel endgültig draufmachte (87.).

Zunächst erarbeite sich auch Düshorn/Krelingen seine Hochkaräter, doch ein Abschluss von Kevin Gerecke wurde vor dem Einschlag von der Linie gekratzt (19.), dann traf Ben-David Semler den Pfosten (20.). Anschließend trug auch Egestorf gute Argumente für eine Führung, testete aber ebenfalls nur das Aluminium (32.). Anschließend war aber der Vorhang für Matchwinner Ole Albers geöffnet: Nach einem Foul an Lucas Meyer übernahm der Torjäger die Verantwortung vom Punkt und verwandelte (44.). Im zweiten Abschnitt legte Albers nach und machte nach einem ruhenden Ball den Deckel drauf (66.).

Schon nach wenigen Minuten brachte Marec Thurmann Eversen/Sülze im Aufsteigerduell mit einem sehenswerten Treffer in Front (3.). Anschließend landete eine Spieleröffnung von Joshua Lepke bei Estetal, die durch Tom Künzer zum Ausgleich kamen (13.). Nach dem Seitenwechsel waren dann wieder die Hausherren am Zug, die durch Matchwinner Kevin Sefczyk nach einem Eckball in Führung gingen (86.). Schließlich machte David Patzelt über einen Konter den Deckel drauf (90.+5). TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Wir kamen gut in die Partie, schenken ihnen dann aber das 1:1. Danach hat Estetal ein wenig Luft geschnuppert und ist besser ins Spiel gekommen, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. In der Halbzeit haben wir ein paar Dinge umgestellte und vorne einen Wandspieler gebracht, weswegen wir mehr über Außen spielen wollten. Wir waren nach der Pause drückend überlegen und haben uns alles in allem aufgrund dieser Halbzeit den Sieg verdient.“