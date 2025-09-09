Kein Sieger im Spitzenspiel Düdingen und Basel bleiben ungeschlagen

Am 3. Spieltag empfingen die SC Düdingen Frauen den FFV Basel. Beide Teams waren bis dahin ohne Punktverlust mit je sechs Zählern gestartet. Aus der Vergangenheit wusste man, dass diese Duelle stets von hoher Qualität, taktisch geprägt und häufig mit einem Unentschieden geendet hatten. Entsprechend durfte man ein spannendes Spiel erwarten.

Das Heimteam startete jedoch alles andere als wunschgemäss. Man wurde zunächst vom aggressiven, sehr hohen Pressing der Baslerinnen überrollt. Obwohl man die Gegnerinnen gut kannte, fiel es schwer, konstruktive Lösungen zu finden. Auch im Ballbesitz agierte Düdingen zu hektisch, ungenau und unpräzise. In der 21. Minute fiel folgerichtig die Führung für die Gäste: Ein Freistoss aus rund 18 Metern wurde direkt verwandelt. Dieses Gegentor schien ein kleiner Weckruf zu sein – die Körpersprache besserte sich, doch blieb das Spiel weiterhin Stückwerk. Symbolisch für diese erste Halbzeit war der verschossene Elfmeter von Ronja Brüllhardt, normalerweise eine sehr sichere Schützin, die die grosse Chance auf den Ausgleich vergab.

Nach der Pause zeigte Düdingen dann ein völlig anderes Gesicht. Die Aktionen waren nun griffiger, das Team wirkte entschlossener und spielte mutiger nach vorne. In der 64. Minute gelang der verdiente Ausgleich: Über mehrere Stationen wurde der Ball von der Torhüterin bis nach vorne sauber durchgespielt, wo Mona Hunziker den Angriff souverän abschloss. Doch nur wenige Minuten später nutzten die Baslerinnen bei einem Einwurf die Unkonzentriertheit gnadenlos aus und gingen erneut in Führung. Der Rückstand hielt jedoch nicht lange: Nach einem Standard traf Larissa Loretan per Kopf zum 2:2.

Die Schlussphase war intensiv, umkämpft und offen. Beide Teams suchten den Sieg, beide hatten noch Chancen. Düdingen konnte sich zweimal beim Aluminium bedanken, dass Basel nicht erneut traf, während auf der anderen Seite gute Möglichkeiten ebenfalls ungenutzt blieben.

So endete das Spiel mit einer gerechten Punkteteilung.

Das Spiel zeigte auf, woran die Senslerinnen in den kommenden Wochen noch arbeiten müssen – dennoch bleibt es ein wertvoller Punkt, mit dem man vorne in der Tabelle mitmischt.