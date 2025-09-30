Kein Sieger im Spitzenspiel

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel zwischen dem SV Holz-Wahlschied und dem SC Falscheid
Der SC Falscheid reiste mit einer weißen Weste nach Wahlschied. Sechs Spiele, sechs Siege und das Torverhältnis von 31:0 standen auf der Habenseite.
So sahen die zahlreichen Zuschauer ein hochklassiges Spitzenspiel, in dem sich beide Teams, zumindest in der ersten Halbzeit, auf Augenhöhe begegneten. Falscheid hatte zwar mehr Ballbesitz, doch die Hausherren gingen in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite passte Jonas Müller in die Mitte, wo Luca Georg nur noch einzuschieben brauchte. Mit diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt.
Die zweite Halbzeit kommentierte Ralf Christoph, der Trainer des SV Holz-Wahlschied so: "Die zweite Hälfte ähnelte einem einzigen Sturmlauf des SC Falscheid. Immer wieder standen wir zu weit weg vom Gegner und das rächte sich. Der überragende Elia Naccarato, der im ersten Spielabschnitt nur den Pfosten traf, netzte zum verdienten 1:1 ein. Am Ende können wir gut mit dem Remis leben. Kompliment aber auch an des SC Falscheid, der über jede Menge individuelle Qualität verfügt."
Beide Mannschaften bleiben somit auch weiterhin ungeschlagen.