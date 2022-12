Kein Sieger im Spitzenspiel

Zum erst zweiten Mal in dieser Spielzeit musste der TSV Rohr II bei einem Auswärtsspiel auf den wichtigen Halbzeitsprudel verzichten - ob es am traditionell mitgebrachten Duschbier lag oder an der Tabellensituation konnte bis zuletzt nicht geklärt werden. Und damit herzlich willkommen zum letzten Spiel des Jahres 2022, das zugleich Spitzenspiel war. Es ging um nicht weniger als die Herbstmeisterschaft.

Denkbar ungünstig startete die Partie für die Gäste aus Rohr: Gerade einmal eine Minute war gespielt als Musberg-Legende M. Muntzinger das Heimteam per Sonntagsschuss zur Tabellenführung schoss. Rohr musste diesen Schock zunächst verdauen und kam erst im Laufe des ersten Durchgangs besser ins Spiel. Zählbares sprang dabei allerdings nicht raus, sodass es mit einer knappen Führung für das Heimteam in die Pause ging.

Wieder einmal fand Coach Ruf in seiner Ansprache die richtigen Worte. Mit riesiger Motivation und doppelt frischem Personal ging es in die zweite Spielhälfte.

Die Grünen zeigten dann auch die – eines Spitzenspiels würdige – entsprechende Performance. Es dauerte allerdings bis zur zur 70. Minute ehe sich das Team belohnte und den verdienten Ausgleich markierte: Startelf-Comebacker M. Zier steckte einen Freistoß genial flach auf M. Riethmüller durch, der nach einer Körperdrehung eiskalt einschob. Zehn Minuten später sorgte dann ein zweiter Standard für die Rohrer Führung: Nach einer lange Ecke brachte der aufgerückte Innenverteidiger L. Schellhammer den Ball scharf in die Mitte, wo J. Weidenbach nur noch einschieben musste.

Die Jubel auf der Gäste war groß: erneut gelang es der Ruf-Elf eine Partie zu drehen. Das Spiel wurde zunehmend hitzig – es kam ordentlich Stimmung auf und neben dem Platz auf! Der Lucky Punch gelang dann aber noch Musberg: in der letzten Aktion des Spiels verwandelten sie einen Freistoß direkt und sorgten damit für den 2-2 Endstand. Ein alles in allem gerechtes Ergebnis zweier Mannschaften auf Augenhöhe.

Der TSV Rohr II geht damit als verdienter Herbstmeister in die wohlverdiente Winterpause!

An dieser Stelle auch ein herzliches Glückwunsch an unsere Erstvertretung, die mit einem Notaufgebot (unterstützt durch drei Spieler unseres Teams) dem (ehemaligen) Aufstiegsaspiranten TSV Musberg I nach hartem Kampf drei Punkte abknöpfte. V. Kamm erzielte das Tor des Tages! Eine entsprechend gute Grundlage für die anschließende gemeinsame Weihnachtsfeier!