Kein Sieger im Spitzenspiel Beide Serien halten

Spitzenspiel gegen SV Vorwärts Nordhorn endet 2:2 Unentschieden. Die Serie hält, aber..

🇮🇩 #svberste lässt sich spät den sicher geglaubten Sieg entreißen.

Unser Team bleibt weiter ungeschlagen, aber schlich am Ende als gefühlter Verlierer vom Feld.

Dabei machte man sehr lange viel richtig und hatte bis kurz vor dem Ende alle Trümpfe in der Hand.

Vor einer tollen Kulisse von ca. 500 Zuschauern und super Choreo unserer Fans neutralisierten sich zunächst beide Teams.

Unser Team hatte mehr vom Spiel, jedoch hatten die Gäste im ersten Durchgang die etwas besseren Chancen.

Fast mit dem Halbzeitpfiff nahm dann unser Scorer Chris Schippers aus 25 Metern maß und traf dabei nur den Innenpfosten. Den Abpraller staubte unser Spielertrainer Sebastian Schmagt zur viel umjubelten Führung ab (44.). Direkt im Anschluss sahen die Gäste nach einer Tätlichkeit dann noch die Rote Karte.

Als Sebastian Schmagt dann nach schöner Vorarbeit von Jonas Kotte in der 58. Minute die Überzahl nutzte und den Doppelpack schnürte, schien man auf der Siegerstraße zu sein.

Bei besten Chancen verpasste man es nachzulegen und das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Und so kam es wie es kommen musste. Vorwärts Nordhorn kam per Kopf nicht nur zum Anschlusstreffer (87.), sondern glich in der letzten offiziellen Spielminute sogar aus.

Bittere Pille am Ende befand auch Doppelpacker und Spielertrainer Sebastian Schmagt, der klarstellte „Wir müssen einfach das dritte Tor machen, dann ist das Thema hier heute durch“.

Dennoch bleibt unser Team Spitzenreiter und auch im 23. Spiel in Folge ungeschlagen. Auch wenn es sich für den Moment anders anfühlt.

Mund abwischen, weiter machen! 💪

🎥 Das Video zum Spitzenspiel folgt in wenigen Tagen. Ems TV war live dabei!

#svbmeinverein #spielbericht #spitzenspiel

Quelle: Facebook SV Bad Bentheim