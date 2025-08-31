Kein Sieger im Schlagerspiel beim TSV Schwabmünchen

Im Gipfeltreffen der Landesliga Südwest war Tabellenführer TSV Schwabmünchen dem Sieg ganz nahe, kassierte aber kurz vor Schluss noch das 2:2 gegen den TSV Rain. Ein Ergebnis, mit dem die Schwabmünchner aber gut leben können. Weniger gut läuft es für den als Mitfavorit gestarteten 1. FC Sonthofen, der mit Personalnot zu kämpfen hat und sich nach dem 0:2 gegen den FSV Pfaffenhofen im Tabellenkeller wiederfindet.

Mit dem Minimalziel kehrte der SV Cosmos Aystetten vom FC Kempten zurück, wobei Cosmos-Coach Thomas Hanselka lange warten musste, bis seine Schützlinge das 1:1 retteten. Kempten bestimmte in der ersten Halbzeit die Partie und kam nach dem Seitenwechsel zum Führungstor. Wobei sich die Aystetter das 1:0 quasi selbst ins Nest legten. Maximilian Heckel hielt den Ball hinten zu lang, dann wurde sein Schuss geblockt, er flog über ihn hinweg und rollte Richtung Tor. Dort stürmte Niklas Frank heraus, kam aber zu spät, so dass Ivan Buric ins leere Tor schieben konnte. Slapstick, aber es hätte nicht zählen dürfen, denn der Torschütze stand im Abseits. Aystetten wurde danach offensiver und wurde zudem gefährlich, als Kemptens Torschütze Ivan Buric mit Gelb-Rot vom Platz flog. Glück hatten die Aystetter, als Jeremy Holzer einen Konter an den Innenpfosten setzte (76.). Die Schlussphase wurde wild. Marcel Burda zwang FCK-Torwart Buron Aurhammer zu einer Glanzparade per Freistoß (85.). Wenig später erzielte Kevin Makowski nach vorausgegangenem Doppelpass mit Maximilian Heckel das 1:1. „Ein gerechtes Unentschieden“, so sein Trainer Thomas Hanselka. (mb) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 150 Tore: 1:0 Ivan Buric (49.), 1:1 Kevin Makowski (88.) Gelb-Rot: Ivan Buric (74./FC Kempten)

Nach vier Heimsiegen hat es den Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell erwischt. Gegen den TSV Jetzendorf setzte es die erste Niederlage, die mit 0:4 hoch ausfiel und auch verdient war. Die Oberbayern waren die komplette Partie über besser, mussten jedoch bis zur zweiten Halbzeit auf den Führungstreffer warten. Der gelang Kevin Bromm mit einem unhaltbaren Volleyschuss. Als sich die Niso-Boys einmal dem Jetzendorfer Tor näherten und auf den Ausgleich hofften, ging es ganz schnell. Der TSV konterte nach dem Ballgewinn und erzielten das 0:2 durch Benedict Geuenich, der kurz darauf auch den dritten Treffer mit einem erfolgreichen Solo nachlegen konnte. Einen weiteren Fehler des Neulings nutzte Stefan Stöckl zum Endstand. Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 180 Tore: 0:1 Kevin Bromm (50.), 0:2 Benedict Geuenich (56.), 0:3 Benedict Geuenich (58.), 0:4 Stefan Stöckl (82.)

Am Ende herrschte auch im Lager des TSV Schwabmünchen Zufriedenheit, obwohl der Spitzenreiter gegen den TSV Rain noch das 2:2 kassiert hatte. Die Partie wurde den Vorschusslorbeeren durchaus gerecht. Einziger Knackpunkt war, dass es für die ersten Torraumszenen dauerte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff lag der Ball dann im Netz. Schwabmünchen hatte den Ball im Aufbau vertändelte, Eric Adam war frei vor Keeper Fabio Zeche und sorgte für das 0:1. „Ich habe der Mannschaft in der Pause nochmals aufgezeigt, wie sie die Rainer Defensive in Schwierigkeiten bringen können“, so Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum. In der Tat kamen der Spitzenreiter besser aus der Kabine, die ersten Gelegenheiten liegen, um denn doppelt zuzuschlagen. Maximilian Aschner setzte beim 1:1 auf dem rechten Flügel durch und nagelte den Ball unter die Latte. 13 Minuten sorgte Aschner dann für die Führung. In den folgenden Minuten verpassten es die Schwabmünchner jedoch, mit dem dritten Treffer den Deckel drauf zu machen. Was Folgen hatte, denn der lange verletzte Etienne Perfetto traf im zweiten Anlauf noch zum 2:2, nachdem sein erster Schuss noch geblockt worden war. (krup, red) Lokalsport SZ Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 427 Tore: 0:1 Eric Adam (45.+1), 1:1 Maximilian Aschner (58.), 2:1 Maximilian Aschner (71.), 2:2 Etienne Perfetto (90.)

Eine 0:3-Niederlage hatte der TSV Hollenbach bei der Heimreise vom VfB Durach im Gepäck. Im ersten Durchgang waren die Krebsbachkicker durchaus gut im Spiel, leistete sich jedoch zwei entscheidende Fehler. Vor dem 1:0 wurde Durachs Nikolas Leibbrandt im Strafraum von Cyrill Siedlaczek mit einem Foul gestoppt, Niklas Eggensperger traf sicher zur 1:0-Führung. Der TSV hatte durch Michael Schäfer und Maximilian Zeyer dann Chancen zum Ausgleichstreffer, musste aber kurz vor dre Pause den nächsten Rückschlag hinnehmen. Leibbrandt hatte frei Bahn und wurde 30 Meter vor dem Hollenbacher Tor von Arthur Potapov am Trikot gezogen. Referee Krug wertete dies als Notbremse und zückte Rot. Trotz Unterzahl hatte Hollenbach durch Michael Schäfer den Ausgleich auf dem Fuß, doch VfB-Keeper Julian Methfessel parierte sehenswert (56.). Mit zunehmender Spieldauer wurde Durach immer überlegener und münzte das in Tore um. Das 2:0 erzielte Leibbrandt aus kurzer Distanz, und während Hollenbachs Zeyer nur die Latte traf, machten Marco Faller mit dem 3:0 den Deckel drauf. (nfz) Lokalsport AN Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 150 Tore: 1:0 Niklas Eggensperger (16./Foulelfmeter), 2:0 Nikolas Leibbrandt (66.), 3:0 Marco Faller (73.) Rote Karte: Arthur Potapov (44./TSV Hollenbach/Notbremse)

Ein Schritt vor, ein Schritt zurück: Unter diesem Motto verläuft für den FC Ehekirchen bislang die Saison. Auf den 4:1-Erfolg gegen den VfB Durach folgte eine deutliche 0:5-Niederlage beim TSV Dachau 1865. Danach hatte es bis zur 37. Minute allerdings überhaupt nicht ausgesehen, der FCE war gut in der Partie, doch dann ging es schnell. John Haist traf im Nachschuss zum 1:0 und Sebastian Löser nutzte die Schockstarre der Ehekircher prompt zum 2:0. Spätestens sechs Minuten nach Wiederbeginn waren alle guten Vorsätze der Ehekircher Makulatur. Erst landete eine verunglückte Flanke von Kerim Özdemir hinter Keeper Neumaier zum 3:0 in Netz, dann sorgte Leon Pfeiffer nach einer Ecke für die Vorentscheidung. Als dann auch noch John Haist mit seinem zweiten Streich auf 5:0 stellte, war die Klatsche perfekt. (mb) Lokalsport NR Schiedsrichter: Jakob Baier (Nabburg) - Zuschauer: 75 Tore: 1:0 John Haist (36.), 2:0 Sebastian Löser (39.), 3:0 Kerim Özdemir (49.), 4:0 Leon Pfeiffer (55.), 5:0 John Haist (69.)

Um eine Enttäuschung reicher war der ersatzgeschwächte 1. FC Sonthofen nach dem 0:2 gegen den FSV Pfaffenhofen. Der Bayernliga-Absteiger blieb vieles schuldig und muss im vierten Spiel ohne „Dreier“ den Blick in der Tabelle nach unten richten.

Bei den Oberallgäuern lief in den ersten 45 Minuten nicht viel zusammen. In ihren Aktionen fehlte es an Durchsetzungsvermögen und am Feuer. Für Verunsicherung sorgte auch das frühe Gegentor, als Simon Heigl den FSV mit einem Sonntagsschuss in den Winkel in Führung gebracht hatte. Sonthofen tauchte bis zur Pause nur einmal gefährlich vor dem FSV-Tor auf, doch Marko Jozic scheiterte an Keeper Moritz Köhler.

Nach der Standpauke in der Halbzeitpause von Coach Oleg Weber wurde es im zweiten Durchgang etwas besser. Doch zunächst nutzte Luka Brudtloff einen Abwehrfehler zum 2:0. Der FCS wehrte sich jetzt gegen die drohende Niederlage. In der 55. Minute endete ein Jozic-Freistoß an der Querlatte. Die Abschlüsse von Johnny Martin und erneut Jozic verfehlten ihr Ziel nur knapp. Nachdem auch FSV-Keeper Moritz Köhler einen Freistoß von Musa Youssef aus dem Winkel geholt hatte (87.), war die Sonthofer Niederlage besiegelt. (dl)

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Simon Heigl (18.), 0:2 Luka Brudtloff (51.)

Gelb-Rot: Tobias Schmölz (77./1. FC Sonthofen) Gingen letztlich vor Oberweikertshofen auf die Knie: Alexander Seifert (rechts) und der FC Stätzling. – Foto: David Libossek Heute, 15:30 Uhr FC Stätzling FC Stätzling SC Oberweikertshofen Oberw.hofen 0 2 Abpfiff Die Enttäuschung im Lager des FC Stätzling war groß, denn die 0:2-Niederlage gegen den SC Oberweikertshofen war unglücklich zustande gekommen. Beide Teams boten in der ersten Halbzeit eine muntere Partie, Tore gelangen ihnen nicht.

Auch im zweiten Abschnitt blieben klare Tormöglichkeiten aus. Da musste schon ein Fehler von FCS-Keeper Fabian Rosner herhalten, um den Bann zu brechen. Bryan Stubhan brauchte den Ball nur noch zum 0:1 ins leere Tor schieben. Die Stätzlinger fanden danach kein Mittel, um die die gegnerische Defensive zu knacken. Für die Vorentscheidung sorgte dann Moritz Leibelt, als er nach einem Konter eine flache Flanke zum 0:2 verwerten konnte. (bidi) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Bryan Stubhan (63.), 0:2 Moritz Leibelt (75.)

Matchplan aufgegangen: Dem FV Illertissen II gelang ein ungefährdeter 3:0-Heimsieg gegen den SV Manching. Die defensiv anfälligen Oberbayern wurden früh unter Druck gesetzt und hatten bereits nach einer Minute Glück, dass Max Merkel nur den Pfosten traf. Niveto Caciel vergab eine weitere Großchance der Hausherren (14.), ehe Max Bock freistehend das überfällige 1:0 gelang. Finn Annabring (26.) und Max Merkel (43.) hätten den Vorsprung ausbauen können.

„Das war schon sehr schmeichelhaft“, sagte FVI-Trainer Herbert Sailer zum knappen Pausenstand: „Wir wollten schnell das 2:0, damit das Spiel ruhiger wird.“ Annabring vergab dazu die Riesenchance gleich nach Wiederanpfiff. Er war es auch, der nach etwas mehr als einer Stunde nur per Notbremse gestoppt werden konnte. Manchings Dzenis Seferovic sah dafür zurecht die Rote Karte. Endrit Shala ereilte auf der Gegenseite eine Viertelstunde später dasselbe Schicksal. Der Schiedsrichter sah bei einem Zweikampf eine „offene Sohle an der Achillessehne.“ Gleich darauf musste auch Manchings Romeo Öxler mit einer Zeitstrafe vom Feld (83.). Die späte Erlösung gelang Malik Samah dann mit seinem 2:0 und Lukas Wentzel setzte mit dem Tor zum 3:0-Endstand sogar noch einen drauf. „Wir haben das viel zu lange spannend und den Gegner im Spiel gehalten“, sagte Sailer zum verdienten Sieg. (jürs)

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Max Bock (22.), 2:0 Malik Sama (90.), 3:0 Lucas Wentzel (90.+4)

Rote Karte: Endrit Shala (81./FV Illertissen II), Dzenis Seferovic (65./SV Manching)