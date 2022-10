Kein Sieger im Lokalderby: SV Kirchzarten kommt gegen Stegen zurück SV Weil rettet spät ein 2:2-Remis gegen SV 08 Laufenburg +++ Stark ersatzgeschwächter FC Zell verliert Aufsteigerduell in Erzingen

In der Fußball-Landesliga musste sich der FSV Stegen im Dreisamtal-Derby gegen Kirchzarten mit einem 2:2 begnügen. Mit einem Sieg wäre der FSV bis auf einen Zähler an den zweiten Tabellenplatz herangerückt.

In der ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer, hochkarätige Torchancen zu erspielen. In der 14. Minute versuchte sich der Stegener Johannes Dreher an einem Schuss aus der zweiten Reihe; Gästetorwart Fabian Schneider ging auf Nummer sicher und klärte zur Ecke. Dann war Kirchzarten am Zug: Ein weiter Ball nach vorne erreichte David Nowack, der aber beim Abschluss von Tim Rösch entscheidend gestört wurde und daher das Tor verfehlte. In der 27. Minute fand FSV-Kapitän Martin Fischer im Strafraum zwar die Lücke zwischen zwei Gegenspielern, der Schuss geriet jedoch zu schwach und stellte Schneider vor keine größeren Probleme. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.