Lukas Zimmer (vorne/dunkles Trikot) von den Sportfreunden Bichl wirft sich in einen Schuss des Benediktbeurers Anton Öttl. – Foto: Hans Demmel

Kein Sieger im Loisach-Derby zwischen Bich und Benediktbeuern „Geht in Ordnung“ Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 TSV Benediktbeuern SF Bichl

Das Derby im Loisachtal zwischen dem SF Bichl und dem TSV Benediktbeuern endet in einem Remis. Mit diesem Ergebnis waren beide Trainer einverstanden.

SF Bichl - TSV Benediktbeuern 1:1 (0:0) – „Die Macht im Loisachtal“ war auf einem großen Transparent entlang der Bande am Sportplatz in Bichl zu lesen. Angebracht von den Anhängern der Gäste aus Benediktbeuern. Wem die Vorherrschaft gehört, konnte zumindest beim gestrigen Derby zwischen den Sportfreunden Bichl und dem Team aus dem benachbartem Klosterdorf nicht geklärt werden. Die Partie endete mit einem letztlich leistungsgerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Chancen als Sieger den Platz zu verlassen, hatten beide Mannschaften. Die ersten Möglichkeiten für einen erfolgreichen Abschluss boten sich den Hausherren. Schon nach kurzer Zeit tauchte Sebastian Deiser freigespielt durch einen Steckpass alleine vor dem Gästekasten auf, ein zu spitzer Winkel machte den Abschluss jedoch schwierig. Nur wenige Minuten später brachte Johann Schneider bei einem Schuss nicht die nötige Wucht hinter den Ball, TSV-Keeper Benedikt Hartmann hatte kein Problem, die Kugel anzunehmen.

Gestern, 14:00 Uhr SF Bichl SF Bichl TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern 1 1 Abpfiff Auf der Gegenseite kam lange Zeit keine richtige Gefahr auf, ehe plötzlich Jakob Heiss alleine auf das Gehäuse der Hausherren zusteuerte. Justin Hille kam mit leichter Verspätung aus seinem Kasten, warf sich dann mutig vor den Angreifer und verhinderte die Gästeführung. Nach einem doch von beiden Seiten recht einsatzfreudigen Auftakt verflachte die Begegnung. Ein wirklich dominierendes Team gab es nicht.