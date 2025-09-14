Mit diesem Gewaltschuss erzielte Stefan Arndt (4) den Ausgleich für Langerringen im Lechfeld-Derby. – Foto: Elmar Knöchel

Kein Sieger im Lechfeld-Derby Langerringen und Lagerlechfeld trennen sich Unentschieden +++ Der TSV Bobingen konnte trotz Chancenplus gegen Germaringen nicht gewinnen +++ Babenhausen beendet in Kaufering die Durststrecke +++ Egg bezieht in Kaufbeuren eine 1:6-Klatsche +++ Mering wackelt eine Halbzeit lang, dreht dann aber mächtig auf Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd Kaufering TV Erkheim Babenhausen TSV Bobingen + 12 weitere

Im Lechfeld-Derby trennten sich die beiden Spielvereinigungen Langerringen und Lagerlechfeld 1:1. Trotz viel Einsatz und einem guten Spiel reichte es für den TSV Bobingen am Ende nur zu einem Unentschieden. Der TSV Babenhausen hat nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Folge mit 3:2 beim VfL Kaufering gewonnen. Misslungener Auswärtsauftritt für den FC Bad Wörishofen: Die Unterallgäuer mussten Wiggensbach torlos nach einer 0:2-Niederlage verlassen. Mit einem 4:1-Erfolg über den TV Weitnau behauptete der SV Mering seine Spitzenposition.

Es war ein eher verhaltenes Derby. Die beiden Mannschaften hatten viel Respekt voreinander und warteten eher auf die Fehler des Gegners, als selbst das Spiel zu machen. Glück hatte Lagerlechfelds Keeper Tobias Böhm, als ihm Langerringens Bastian Renner Mitte der ersten Halbzeit den Ball abluchste und Schiedsrichter Maximilian Wirkner auf Foul erkannte. Sonst wäre der Weg zur Führung frei gewesen für Renner. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig. Das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Letztlich konnte sich Lagerlechfeld ein kleines Chancenplus erarbeiten, aber auch die Gastgeber bedrängten immer wieder das Lechfelder Tor. Schließlich war es der Lechfelder Marius Heißerer, der nach einem Freistoß von Alexander Kergel abstaubte und das 0:1 erzielte (73.) Danach wurde Langerringen aktiver, spielte engagierter nach vorne. Der Lohn war der Ausgleichstreffer von Stefan Arndt mit einem Gewaltschuss von der Strafraumkante (83.) zum 1:1. Dabei blieb es letztlich. „Ein gerechtes Ergebnis“, fand Langerringens Coach Sebastian Korner. „Wobei uns dieser eine Punkt mehr hilft als Lagerlechfeld.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marius Heißerer (73.), 1:1 Stefan Arndt (83.)

Gelb-Rot: Ralf Pawollek (78./SpVgg Lagerlechfeld)

Der TSV begann gut, dominierte die erste Halbzeit nahezu komplett. Ungewöhnlich war, dass das Team bereits die erste Torchance in der elften Minute nutzte. Mattis Junker war zwar bei seinem Schussversuch aus rund acht Metern noch über den Ball gerutscht, aber Florian Kohler reagierte schneller als die Thalhofer Abwehr und überwand Torwart Daniel Hatzenbühler. Nach diesem Treffer blieb Bobingen am Drücker. Ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen und spielte noch mehrere beste Chancen heraus. Bereits nach neun Minuten musste Trainer Dmitrij Peil die Abwehr umbauen, weil Verteidiger Finn Schmutterer, der mit einer Rippenprellung ins Spiel gegangen war, nicht weiterspielen konnte. Trotzdem konnten die Gäste aus dem Allgäu keine Offensivakzente setzen. Bis zur 40. Minute. Eine kleine Unachtsamkeit in der Bobinger Hintermannschaft führte zu einem Strafstoß. Germaringens Moritz Sonntag ließ Torhüter Laurin Sommer keine Chance und glich zum 1:1 aus. Das stellte den Spielverlauf auf den Kopf. In der zweiten Hälfte war Bobingen weiterhin die dominante Mannschaft, konnte aber keine so klaren Chancen mehr herausspielen und musste gegen Ende der Begegnung noch ein paar brisante Szenen überstehen. Trainer Peil war nach dem Spiel zwar voll des Lobes für den Einsatz und das Auftreten seiner Mannschaft, haderte aber mit dem Spielverlauf: „Das Trainerteam ist stolz auf die Mannschaft. Wir haben es sehr gut gemacht. Aber die Chancen, die wir herausgespielt haben, wurden nicht verwertet. Da waren aus unserer Sicht drei bis vier hundertprozentige dabei.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Florian Kohler (11.), 1:1 Moritz Sonntag (40. Foulelfmeter)

„Der Sieg war nicht schön, aber wichtig“, sagte Wiggensbachs Trainer Alex Methfessel nach dem 2:0-Erfolg über den FC Bad Wörishofen. Lukas Ried brachte die Heimelf kurz vor der Halbzeitpause per Kopf in Führung (42.). Und wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominic Hiemer durch eine direkt verwandelte Ecke auf 2:0 (51.). Die Gäste versuchten durch Wechsel mehr Druck nach vorne zu generieren, aber die Wiggensbacher Defensive und Torhüter Tim Fink ließen nichts mehr zu. (lma, mz) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lukas Ried (42.), 2:0 Dominic Hiemer (51.)

Gelb-Rot: Dennis Schießl (93./FC Bad Wörishofen)

Im Parkstadion am Berliner Platz trafen die SpVgg Kaufbeuren und der SV Egg an der Günz in einem spannenden Bezirksliga-Duell aufeinander. Robin Conrad eröffnete in der 4. Minute das Tor für Kaufbeuren. Corvin Rapp glich für Egg in der 25. Minute aus, doch Conrad brachte Kaufbeuren mit einem Kopfballtor und einem weiteren Treffer bis zur Pause auf 3:1. Bora Imamogullari erhöhte auf 4:1, bevor Tim Bergmiller den Anschlusstreffer erzielte. Doch Kaufbeuren ließ nicht locker und stellte durch Imamogullari und Zilic auf 6:2. Ein dominanter Sieg für die Gastgeber!

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Robin Conrad (4.), 1:1 Corvin Rapp (25.), 2:1 Robin Conrad (31.), 3:1 Robin Conrad (40.), 4:1 Bora Imamogullari (67.), 4:2 Tim Bergmiller (72.), 5:2 Bora Imamogullari (80.), 6:2 Muhamed Zilic (86.)

„Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass das vielleicht die Wende wird. Ob es das wirklich war, wird sich im nächsten Spiel zeigen“, sagte FCK-Trainer David Bulik nach dem Spiel. Allerdings hatte ihn die Partie auch einige zusätzliche graue Haare gekostet, wie er selbst bestätigte. Nach einer von beiden Seiten eher durchwachsenen Halbzeit stand es nach Toren von Robin Volland (25.) und Luca Sommer (33.) 1:1. Doch der FCK kam motiviert aus der Kabine und in der 47. Minute erzielte Luca Sommer mit seinem siebten Saisontor den 2:1-Siegtreffer. In der Folge hätten die Königsbrunner mit mehreren Großchancen den Sack zumachen müssen. Allein Fabio Blasi hatte mehrmals die Entscheidung auf dem Fuß. So musste aber bis zum Schluss gezittert werden. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Robin Volland (25.), 1:1 Luca Sommer (33.), 2:1 Luca Sommer (47.)

Ganz schön strecken mussten sich Harald Kerber (Mitte) und der SV Mering nach mäßiger erster Hälfte gegen Schlusslicht TV Weitnau. – Foto: Rudi Fischer

Die Gäste machten es den Meringern zunächst allerdings schwer. Zwar hatten die Gastgeber viel Ballbesitz, doch Weitnau stand defensiv kompakt. Der MSV erspielte sich einige gute Chancen, unter anderem die durch Harald Kerber, der die mögliche Führung verpasste. In der 38. Minute schaltete der Tabellenletzte blitzschnell um und gingen durch Pascal Pfeil überraschend mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Meringer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem Angriff über Lukas Weißenböck fand dieser im Strafraum Fabio Gottwald, der per Direktabnahme noch vor der Pause zum 1:1 traf. „Es war wie erwartet ein schwieriges Spiel. Ich war insgesamt nicht zufrieden mit der Leistung in der ersten Hälfte. Das habe ich den Jungs auch in der Kabine gesagt“, resümierte Spielertrainer Thilo Wilke. In der zweiten Halbzeit steigerte sich seine Mannschaft deutlich. Der Spielertrainer hatte anfangs selbst die Gelegenheit, seine Torserie auszubauen, vergab jedoch. Nach erneuter Vorarbeit von Lukas Weißenböck war es schließlich Harald Kerber, der in der 51. Minute zur Führung für den MSV traf. In der 76. Minute nutzten die Meringer einen Konter und der eingewechselte Yusha Venos erhöhte auf 3:1. In der Schlussphase erspielten sich die Gastgeber weitere gute Möglichkeiten, unter anderem durch Simon Gail in der 80. Minute. Den Schlusspunkt setzte schließlich Dominik Schön, der in der 87. Minute nach einem erneuten Konter den 4:1- Endstand markierte. „Großes Lob an die Mannschaft für die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und dafür, dass sie das umgesetzt haben, was wir angesprochen haben“, fügte Wilke hinzu. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg)

Tore: 0:1 Pascal Pfeil (38.), 1:1 Fabio Gottwald (45.), 2:1 Fabio Gottwald (51.), 3:1 Yusha Venos (76.), 4:1 Dominik Schön (87.)

Gegen den TSV Babenhausen (gelbes Trikot) kassiert der VfL Kaufering eine bittere Heimniederlage. – Foto: Thorsten Jordan

Steffen Graf schoss die Fuggermärktler in der 24. Minute in Führung, doch kurz danach glich Kauferings Felix Mailänder bereits aus (28.). Kurz vor der Pause erzielte Maxim Pölcher die erneute Führung für die Gäste (44.). Nach dem Seitenwechsel baute Pölcher mit seinem zweiten Treffer nach Vorbereitung von Steffen Graf den Vorsprung weiter aus. (53.) Nur zwei Minuten später vergaben Kauferings Felix Mailänder einen Foulelfmeter (55.), die Gastgeber verkürzten jedoch in der 60. Minute durch Dominik Danowski auf 2:3. Am Ende verteidigte aber das Team von Spielertrainer Simon Fischäß den Vorsprung gegen den Landesliga-Absteiger erfolgreich und sicherte sich damit einen wichtigen Auswärtssieg. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Steffen Graf (24.), 1:1 Felix Mailänder (28.), 1:2 Maxim Pölcher (44.), 1:3 Maxim Pölcher (53.), 2:3 Dominik Danowski (60.)

Besondere Vorkommnisse: Felix Mailänder (VfL Kaufering) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (55.).