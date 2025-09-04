Sicherer Rückhalt: Schierlings Torhüter Schneider (li.) trug in der 17. Minute entscheidend dazu bei, dass die Partie am Ende torlos blieb. – Foto: Werner Kroiß

Kein Sieger im Labertal-Duell: Schierling und Langquaid spielen 0:0 Ein intensives Nachbarschaftsduell am Donnerstagabend endete torlos

In Derbys ist Spannung stets garantiert, so auch beim Aufeinandertreffen von Schierling und Langquaid. Auch wenn die Begegnung letztlich torlos endete, blieb es bis zum Schluss ein packendes Spiel.

Gleich zu Beginn der Partie sorgte ein Vorfall für Aufsehen, als Schierling bereits in der zweiten Minute einen Wechsel vornehmen musste, nachdem sich Verteidiger Lichtenegger beim Aufwärmen verletzte. Die erste Halbzeit verlief dann ausgeglichen.

Die Gastgeber wirkten im ersten Abschnitt sichtlich nervös, konnten ihre Angriffsbemühungen deshalb nicht in Zählbares umsetzen. Auch die Gäste aus Langquaid kamen zu Chancen, oftmals nach Fehlern der Heimmannschaft. Eine besonders gefährliche Gelegenheit hatten die Langquaider in der 17. Minute, als Köppel den Ball per Kopf aufs Tor brachte. Schierlings Torhüter Schneider reagierte jedoch herausragend und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand.

In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern erneut ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Nennenswerte Aktionen gab es in der 74. Minute, als Schierlings Kuntze aus kurzer Distanz die Latte traf. Zehn Minuten später, in der 84. Minute, hatte auch Langquaid eine Großchance: Brunner kam zum Abschluss, doch Diermeier konnte mit seiner Grätsche Schlimmeres verhindern.

Durch den Punktgewinn rückt Schierling vorerst auf Platz drei der Tabelle, während Langquaid sich vorerst den fünften Rang sichert.



