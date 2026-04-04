Kein Sieger im Krisengipfel

Im direkten Duell der Kellerkinder hat der VfL Wanfried den erhofften Pflichtsieg verpasst. Gegen Schlusslicht SV Espenau kam die Mannschaft von Marco Althans vor heimischem Publikum nur zu einem Unentschieden – ein Ergebnis, das im Abstiegskampf am Ende keinem der beiden Teams wirklich hilft. Dabei war für die Gastgeber deutlich mehr drin, weil Wanfried vor allem im ersten Durchgang die aktivere und gefährlichere Mannschaft war.

Die Anfangsphase gehörte klar dem VfL, der früh den Weg nach vorn suchte und sich mehrere gute Möglichkeiten erspielte. In der 28. Minute musste Espenaus Schlussmann erstmals stark eingreifen, als ein Versuch von Dumitru Farcas entschärft wurde; auch die anschließende Ecke sorgte für Gefahr. Kurz darauf ließ Wanfried eine weitere Doppelchance liegen, ehe ein Pfostentreffer in der 32. Minute den wachsenden Druck der Hausherren unterstrich. Selbst ein Kopfballtor von Sebastian Zeuch fand keine Anerkennung, weil der Treffer wegen Abseits nicht zählte.

Wanfried blieb dran und drängte kurz vor der Pause erneut auf die Führung. In der 44. Minute verhinderte Espenaus Torwart mit einer weiteren starken Parade noch den Rückstand, doch in der Nachspielzeit war er schließlich geschlagen: Nach einem Abschluss von Tom Ander staubte Leonardo Heinrich zum verdienten 1:0 ab (45.+1). Es war der Lohn für einen ersten Durchgang, in dem die Gastgeber mehr investierten und die besseren Chancen hatten.

Nach dem Seitenwechsel blieb Wanfried zunächst das etwas aktivere Team, doch Espenau kam nun spürbar besser in die Partie. Ein Kopfball der Gäste strich in der 59. Minute nur knapp am Tor vorbei – ein erstes deutliches Warnsignal. Wenig später fiel dann der Ausgleich: Marco Scheibe zog von der Strafraumkante satt ab und traf zum 1:1 (65.). In dieser Phase war der Treffer durchaus folgerichtig, weil Espenau nun mutiger auftrat und das Spiel ausgeglichener wurde.

Am Ende zu wenig

In der Schlussphase suchten beide Teams noch einmal die Entscheidung, ohne dabei die ganz große Wucht zu entwickeln. Ein gefährlicher Freistoß von Henri Ott wurde in der 74. Minute stark pariert, auf der anderen Seite hätte ein scharfer Ball von links in der 87. Minute beinahe noch zu einem Espenauer Eigentor geführt. So blieb es am Ende bei einem Remis, das vor allem aus Wanfrieder Sicht wie eine verpasste Gelegenheit wirkt.

Unter dem Strich war der VfL über die gesamte Spielzeit zwar leicht überlegen, ließ aber zu viele Möglichkeiten ungenutzt. Espenau steigerte sich nach der Pause und verdiente sich den Punkt mit einer stabileren zweiten Hälfte. Im Tabellenkeller hilft dieses 1:1 jedoch weder den einen noch den anderen wirklich weiter.