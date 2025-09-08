Kein Sieger im Kellerduell: Punkt fühlt sich an "wie eine Niederlage"

Ein Spiel ohne Tore, aber nicht ohne Bedeutung: Der SV 06 Lehrte kam im Heimspiel gegen die Sportfreunde Anderten über ein 0:0 nicht hinaus und verpasste es damit, sich von den Abstiegsrängen der Bezirksliga 2 etwas abzusetzen. In einem Duell zweier Aufsteiger mit ähnlicher Ausgangslage sahen die Zuschauer an der Mielestraße eine zähe Partie mit wenig Offensivhöhepunkten und viel Vorsicht auf beiden Seiten.

„Am Ende steht ein 0:0 – für die Zuschauer wahrscheinlich kein ansehnliches Spiel“, räumte SV-Coach Dennis Spiegel ein. „Beide Mannschaften haben teils ein bisschen verhalten gespielt. Ich glaube, Anderten hatte da noch etwas mehr Druck, weil sie mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz standen.“ Die Folge: Viel Ballbesitz, wenig Risiko – und kaum zwingende Torraumszenen.

Trotzdem war der SV 06 über weite Strecken die aktivere Mannschaft. „Wir hatten definitiv mehr Spielanteile“, stellte Spiegel fest. „Leider haben wir die Chancen, die wir hatten, nicht zu hundert Prozent nutzen können.“ So blieb die Offensivbilanz erneut mager – mit drei Treffern aus sechs Spielen bleibt der SV 06 in der Torausbeute ligaweit Schlusslicht.

Immerhin: Defensiv zeigte sich die Elf von Dennis Spiegel stabil. Die Sportfreunde Anderten, die vor allem mit langen Bällen auf ihren Zielspieler Robert Fech agierten, kamen selten gefährlich zum Abschluss. „Wir wussten, dass sie viel über ihre Substanz und über lange Bälle auf Fech kommen wollen“, erklärte Spiegel. „Das haben wir gut wegverteidigt. Die Kette hinten hat das sehr ordentlich gemacht.“ Zwar sei „mal der eine oder andere Ball gefährlich geworden“, doch auch die Gäste ließen ihre wenigen Chancen ungenutzt.

So blieb es bei einer Punkteteilung, mit der auf beiden Seiten keiner so recht zufrieden war. „Klar freut man sich irgendwie über einen Punkt“, sagte Spiegel, „aber am Ende war die Enttäuschung auf beiden Seiten groß – bei uns auf jeden Fall. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Niederlage, weil wir eigentlich die bessere Mannschaft waren, aber es einfach nicht konsequent nutzen konnten.“

Blick nach vorn: Auswärtsspiel bei Spitzenteam SG 74

Trotz des Rückschlags blickt der SV-Trainer nach vorn – und das mit klarem Fokus auf die Baustellen im Offensivspiel. „Wir freuen uns jetzt, dass wir zu einer Spitzenmannschaft fahren – zu SG 74“, so Spiegel. „Wir wollen weiter unseren Weg gehen. Davon sind wir überzeugt. Dass wir die Qualität haben, zeigt sich auch immer wieder. Aber am Ende musst du eben Tore schießen. Und da fehlt es momentan noch – aber daran werden wir arbeiten.“

Tabellenlage: SV 06 tritt auf der Stelle

Nach sechs Spieltagen steht der SV 06 Lehrte mit fünf Punkten auf Rang 13. Damit rangiert das Team zwar über dem Strich, hat aber nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Sportfreunde Anderten bleiben mit nun zwei Punkten Vorletzter. Immerhin: Auch ohne Torerfolg bleibt der SV 06 im zweiten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Die Chance auf einen Befreiungsschlag bietet sich nun ausgerechnet beim Tabellenvierten SG 74 Hannover – ein Gegner, gegen den der SV 06 Lehrte nichts zu verlieren hat.

SV 06 Lehrte – SV Sportfreunde Anderten 1922 0:0

SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Lamin Daffeh, Minh Le (84. Kilian Bahls), Venhar Zeneli, Saiku Kamara, Anton Welke, Jared Derksen (54. Tymur Sidenko), Dmitry Chistov, Louie Sanyang, Abdul-Karim El-Hayek, Martin Millatz - Trainer: Dennis Spiegel

SV Sportfreunde Anderten 1922: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Mack Henriksson (62. Germain Iserhot), Joe Ong (78. Niclas Andräe), Olrik Alves, Robert Fech, Julian Weigold, MHD Subhi Shokair (46. Francesco Grundmann), Jan Kloßek (90. Fynn-Ole Tödter), Jonas Frederic Hasenclever (62. Niclas-Sebastian Spilner), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Theo Drebert

Tore: Fehlanzeige