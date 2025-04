Kein Sieger im Kellerduell

Im wichtigen Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Lautrach-Illerbeuren kassiert der SV „Benningerberg“ in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer und kann damit die Abstiegszone weiterhin nicht verlassen.

In der etwas zerfahrenen Partie wurde von Anfang an klar, wie viel auf dem Spiel steht: Beide Teams waren konzentriert darauf, Fehler zu vermeiden, und neutralisierten sich gegenseitig. Die Gäste versuchten, durch Kombinationen zu Chancen zu gelangen, die Heimelf bevorzugt mit langen Bällen. So kam es im Verlauf der ersten Halbzeit auch auf beiden Seiten zu Gelegenheiten, die allerdings nicht genutzt werden konnten, und es ging mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause.