Kein Sieger im Kellerduell

Nach 4 sieglosen Spielen hatten wir uns für das Duell mit der SpG Hosena / Großkoschen viel vorgenommen. 3 Punkte waren das Ziel. Die Vorzeichen waren gut. Schließlich kam mit der SpG die schlechteste Abwehr der Liga und Trainer Kerstan konnte auf einen nahezu vollständigen Kader zurückgreifen.

Wir begannen energisch und setzten die Gäste über lange Zeit in ihrer Hälfte fest. Mehrmals hatten wir in Halbzeit 1 die Möglichkeit das 1:0 zu erzielen. Stecklina, Götze, Balke und Rachwani scheiterten an der Genauigkeit und am, an diesem Tage besten Hosenaer, Steve Schön im Kasten der Gäste. Hosena beschränkte sich auf lange Bälle die aber zu keiner nennenswerten Aktion führten. So ging es torlos in die Kabine. In Halbzeit 2 wollten wir das Spiel ähnlich gestalten wie in der ersten Halbzeit. Leider entwickelte sich von beiden Seiten kein Leckerbissen. Bis auf einen sehenswerten direkten Freistoß von M. Berndt und ein Kopfball eines Hosenaers gab es keine einzige Chance von beiden Teams. So endete ein Spiel bei dem beide Teams einen Dreier benötigt hätten mit 0:0. Auf Grund einer sehr guten ersten Halbzeit durchaus ärgerlich für uns.