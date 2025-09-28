Kein Sieger im Kehdinger Derby

Während die Gastgeber jetzt schon seit drei Partien auf einen Dreier warten, verlor die SG seit vier Begegnungen nicht mehr. "Insgesamt vielleicht fünf oder sechs Torchancen, daraus entstanden vier Treffer. Ansonsten war es kein Leckerbissen. Wir kamen eigentlich recht gut rein, waren aber nicht zwingend", meinte D/A-Trainer Andre Matties. In der 33. Minute wurde es unglücklich für sein Team. Jan Engelbrecht hatte einen scharfen Freiburger Freistoß von der Mittellinie per Kopf ins eigene Tor gelenkt. Es war der erste Torschuss der Gäste. Den Treffer zum 1:1 leitete Yannick Eckel ein, als er Andre Castro Serrao Costa Cruz auf außen bediente. Der flankte auf den zweiten Pfosten, wo Malte Horwege per Kopf den Ausgleich erzielen konnte.

Spiel wird nicht interessanter

Drochtersen/Assel kam dann besser aus der Kabine. Malte Horwege erzielte mit einem platzierten Schuss aus etwa 16 Metern das 2:1. "Danach kombinierten sich Pepe Jagemann und Malte Horwege noch einmal gut durch, der Abschluss ging aber drüber", so Matties. Ein weiterer Standard leitete den Ausgleich ein. Der zweite Ball landete außerhalb des Strafraumes bei Miro Hilk, der einfach mal abzog. "Der Ball war jetzt nicht sonderlich hart geschossen, aber sehr platziert. Ich glaube, der hat den Ball nicht richtig getroffen", so der D/A-Coach. Bis zum Abpfiff gab es nur noch Zweikämpfe in einem insgesamt fairen Derby.

Schiedsrichter: Jente Pär Sick - Tore: 0:1 Jan Engelbrecht (33. Eigentor), 1:1 Malte Horwege (43.), 2:1 Malte Horwege (52.), 2:2 Miro Hilk (59.)