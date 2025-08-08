Kein Sieger im Freitagsspiel - Nullnummer beim SV Oberachern

Im Freitagsspiel zum Auftakt des 2. Spieltags boten der SV Oberachern und der Karlsruher SC II vor allem kämpferisch eine engagierte Leistung – aber das Tor blieb unberührt. Am Ende stand ein 0:0, das beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Oberachern bleibt damit ungeschlagen und hat vier Punkte. Der Karlsruher SC II feiert seinen ersten Zähler in der neuen Liga – ein kleiner Achtungserfolg für den Aufsteiger, auch wenn er offensiv weiter zulegen muss. ---

Der FC Nöttingen konnte das erste Spiel nicht gewinnen und musste eine 1:5-Niederlage gegen 1. FC Normannia Gmünd hinnehmen. Göppingen verlor ebenfalls 1:3 gegen FV Ravensburg. Beide Mannschaften wollen an diesem Spieltag endlich Punkte holen, um den Rückstand zu verkürzen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen VfR Mannheim VfR Mannheim 14:00 PUSH

Der Aufsteiger FC Denzlingen unterlag zum Saisonstart mit 1:2 gegen VfR Mannheim. Mannheim spielte 1:1 gegen TSG Backnang und strebt nun nach dem ersten Sieg der Saison. Denzlingen wird zu Hause auf den ersten Punktgewinn hoffen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen TSV Essingen TSV Essingen 14:00 PUSH

FC 08 Villingen siegte mit 4:3 im ersten Spiel gegen SSV Reutlingen und möchte nun mit einem weiteren Heimsieg nachlegen. Essingen gewann mit 2:1 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen und wird versuchen, auch in Villingen erfolgreich zu sein. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang FSV Hollenbach Hollenbach 15:00 live PUSH

Beide Teams starteten ohne Sieg: TSG Backnang spielte 1:1 gegen VfR Mannheim, während FSV Hollenbach mit 2:3 gegen SV Oberachern verlor. Das Duell am Samstagmittag wird für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. ---

FV Ravensburg feierte einen 3:1-Sieg gegen 1. Göppinger SV und hat mit VfR Aalen einen weiteren schwierigen Gegner vor der Brust. Aalen siegte 2:1 gegen FC Denzlingen und möchte auch auswärts drei Punkte holen, um in der oberen Tabellenregion zu bleiben. ---

Der 1. FC Normannia Gmünd setzte sich mit 5:1 gegen FC Nöttingen durch und steht nun als Tabellenführer da. FSV 08 Bietigheim-Bissingen verlor das erste Spiel gegen TSV Essingen mit 1:2 und ist auf Wiedergutmachung aus, wenn der Spitzenreiter in Bietigheim zu Gast ist. ---

Morgen, 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars SSV Reutlingen Reutlingen 17:00 live PUSH

Türkspor Neckarsulm gewann sein erstes Spiel mit 4:2 gegen Türkischer SV Singen und möchte nun den zweiten Sieg einfahren. SSV Reutlingen musste sich 3:4 gegen FC 08 Villingen geschlagen geben und wird versuchen, gegen Neckarsulm zu punkten. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage auf FuPa mit. ---