Kein Sieger im Duell zwischen dem HSC und Eintracht Braunschweig II

– Foto: Thies Meyer

Mit den Braunschweiger Löwen präsentierte sich der erwartet starke Gegner im Heeslinger Waldstadion. Allerdings ging die Anfangsphase eindeutig auf das Konto der Hausherren, die bereits nach 13 Minuten die erste dicke Chance zur Führung hatten. Nach einem sehenswerten Flankenlauf passte der lauffreudige Philipp Wilkens in die Mitte auf Maxi Köhnken, der aber an Nick Bodon im Braunschweiger Tor scheiterte.

Heeslinger Noel Lohmann erzielt Treffer zur Führung



Im direkten Anschluss hatten die Gastgeber mehrere Ecken, doch auch die brachten nichts ein. Das Team von Uwe Möhrle kam nach dem überstandenen Beinahe-Rückstand immer besser ins Spiel und hatte seinerseits die Führung auf dem Fuße, doch Narwin Awuah scheiterte am aufmerksamen Jeroen Gies im Tor der Platzherren.

Der dritte Akt dieser umkämpften Partie, nämlich die Schlussphase der ersten Halbzeit stand wieder ganz im Zeichen der Gastgeber, die sich sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff für ihren engagierten Auftritt belohnten. War Maxi Köhnken in der 37. Minuten mit einem Distanzschuss noch am Pfosten gescheitert, so hatten die rund 250 Zuschauer nur zwei Minuten später allen Grund zum Jubel. Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld setzte sich Julian Stöhr auf der linken Seite durch, flankte in die Mitte auf Noel Lohmann, der wenig Mühe hatte, den Ball zur umjubelten Führung über die Linie zu drücken.

Gästen kommen aus dem Nichts zum Ausgleichstreffer



Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste die Regie auf des Gegners Platz und versuchten ihrerseits, das Ruder herumzureißen. Die dickste Chance vergab dabei Glory Eliel Kiveta-Ndongalsiya, der aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. „Danach hat sich ein Spiel entwickelt, von dem ich dachte, da passiert nicht mehr viel. Wir haben zwar nicht mehr so ungemein viel für die Offensive getan, aber wir haben weiterhin sehr konzentriert verteidigt und kaum Chancen zugelassen. Dass dann trotzdem ein Tor für die Gäste fällt, ist natürlich umso ärgerlicher“, so Nico Matern, der mit ansehen musste, wie die Löwen praktisch aus dem Nichts heraus zum Ausgleich kamen.



„Wir haben mit nunmehr vier Punkten einen ordentlichen Start hingelegt. Darauf lässt sich aufbauen.“Nico Matern, Trainer Heeslinger SC

Die Platzherren, die bis zur 79. Minute kaum Fehler im Aufbauspiel gemacht hatten, leisteten sich den einen entscheidenden Patzer, der eiskalt bestraft wurde. Torschütze war Amer Buljubasic nutzte den Heeslinger Fehler aus und beförderte das Spielgerät zum Ausgleich in die Maschen. „So ein Tor darf einfach nicht fallen, aber das ist halt Fußball“, kommentierte Coach Matern die unglückliche Aktion seiner Elf, die gegen die optisch überlegenen Braunschweiger keinen weiteren Gegentreffer mehr zuließen, so dass es bis zum Schlusspfiff bei der durchaus gerechten Punkteteilung blieb. „Wir haben mit nunmehr vier Punkten einen ordentlichen Start hingelegt. Darauf lässt sich aufbauen“, so das Fazit von Nico Matern.









