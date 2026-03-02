Kein Sieger im Derby – SVP verliert wichtige Punkte im Titelkampf

Bewies seine Vollstreckerqualitäten: Aleksander Demonjic (am Ball) brachte den SVP kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung. – Foto: Andrea Jaksch

Auf dem Gilchinger Kunstrasen trafen die Gäste aus dem Würmtal auf einen beherzt auftretenden Kontrahenten, der auch mal an die Grenze des Erlaubten ging. Mit so viel Gegenwehr wussten die favorisierten Planegger nicht viel anzufangen. Ein Freistoß von Aleksander Demonjic und eine Topchance von Valentino Gavric – mehr war von der gefürchteten SVP-Offensive vor der Pause nicht zu sehen. Defensiv ließen die Gäste jedoch kaum etwas zu.

Irgendwie hatte es Pero Vidak schon im Vorfeld geahnt. „Punktspiel und Vorbereitung sind nicht miteinander vergleichbar“, hatte der Trainer des SV Planegg-Krailling im Vorfeld des Derbys beim TSV Gilching -Argelsried gemahnt. Seine Bezirksliga-Fußballer hatten Vidak aber offenbar nicht richtig zugehört. Nach sehr überzeugenden Vorbereitungspartien, unter anderem mit einem Unentschieden gegen Bayernligist Landsberg und einem Kantersieg über Landesligist 1. FC Passau, blieb der Tabellenzweite am Sonntag beim 1:1 (0:0) in Gilching vieles schuldig. „Ich war mit der Leistung einiger Spieler nicht zufrieden“, stellte Vidak fest.

Planegg geht in Führung – Gilching darf kurz darauf doppelt jubeln

Deshalb sah es auch gut aus für den Tabellenzweiten, als Demonjic zwei Minuten nach Wiederanpfiff einmal mehr seine Vollstreckerqualitäten unter Beweis stellte. Eine gar nicht so gefährlich wirkende Flanke auf den langen Pfosten von Amani Mbaraka köpfte Demonjic gegen die Laufrichtung des Gilchinger Torwarts Sebastian Hollenzer ins lange Eck.

Dieses Tor stachelte die Hausherren jedoch zusätzlich an. Die Planegger boten zudem mehr Räume an und kassierten recht schnell durch einen Angriff über die rechte Seite den Ausgleich durch Ben Bauer (61.). Kurz danach jubelten die Morgenluft witternden Gilchinger erneut, doch der Schiedsrichter-Assistent entschied auf Abseits. Auch in der Folge waren die Gastgeber drauf und dran, die Partie komplett zu drehen.

Vidak zeigt sich trotz Punkteverlust zufrieden

„Wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein, denn Gilching war dem Sieg am Ende näher“, bekannte Vidak. Seinem Team gelang es nicht einmal mehr, durch Standards gefährlich zu werden. Als Gavric bei einem Konter den aufgerückten Ante Kraljevic fand, bot sich dem SVP doch noch eine große Möglichkeit. Doch der Abschluss stellte Hollenzer vor keine Probleme.

Da Tabellenführer Olching trotz durchwachsener Vorbereitung etwas überraschend mit 1:0 in Untermenzing siegte, beträgt der Rückstand der Fußballer aus dem Würmtal nun schon fünf Zähler. Die Olchinger haben zudem noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. „Für uns gilt es jetzt, Platz zwei zu erkämpfen“, konstatierte Vidak enttäuscht. Von hinten droht besonders Gefahr durch den 1. FC Penzberg. Zwar hat der Tabellendritte noch sechs Zähler Rückstand, doch das Team durfte am Wochenende nicht spielen. Das Match in Polling musste verlegt werden. Auch die Gilchinger haben noch eine Partie mehr als der SVP zu absolvieren und könnten so näher heranrücken.