Kein Sieger im Derby gegen Untermünstertal

VfR Hausen II – Spvgg. Untermünstertal 0:0 Nicht an die starken Leistungen der ersten sechs Saisonspiele kam die Verbandsligareserve gegen die „Täler“ heran. Aber es war auch nicht einfach, gegen die jetzt schon mit dem Rücken zur Wand stehenden „Grün-Weißen“.

Arg dezimiert vom letzten Spiel gegen den VfR Pfaffenweiler stand man tief – um die starken Innenverteidiger Christoph Müller und Clemens Wolf. Die „Möhlinkicker“ konnten die Zentrale zu selten knacken, und über die Flügel konnte man nicht an die Effektivität vom tollen Auftritt in Tunsel anschließen. Die Einheimischen waren über die gesamten 96 Spielminuten feldüberlegen, U’tal setzte auf gelegentliche Konter mit dem „Pfefferle-Sturm“ (Tobias und Janos). In den ersten 45 Minuten gab es nur eine Großchance, und die hatte Hausens Ablie Suwareh. In der 39. Spielminute steuerte er von halbrechts kommend frei auf den kurzen Pfosten zu. Seinen Flachschuss konnte SVU-Goalie Noah Riesterer stark mit dem rechten Fuß abwehren.