Zwei ehemalige Teamkollegen im Duell: Waldkirchs Spielertrainer Fabian Nopper (l.) und Santiago Fischer (r.) – Foto: Daniel Thoma

Kein Sieger im Derby: FC Waldkirch und der Bahlinger SC II spielen 1:1 SC Pfullendorf bleibt vorne +++ Denzlingen immer besser in Tritt +++ Elzach-Yach mit dem nächsten Sieg

Die Durststrecke des FC Waldkirch in der Fußball-Verbandsliga hält an. Beim 1:1 (1:0) gegen den Bahlinger SC II gelang der Mannschaft von Spielertrainer Fabian Nopper auch im siebten Spiel in Folge kein Dreier. Nachdem die Gastgeber zu Beginn Vorteile hatten, konnten die Einheimischen in der Schlussphase froh sein, einen Zähler mitgenommen zu haben.

Es wäre nicht verwunderlich gewesen, hätte Tiziano Di Domenico nach dem Schlusspfiff das Schicksal angeklagt. Niederlagen wie die seines FV Lörrach-Brombach, der gegen den FC Singen durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 verlor, sind im Fußballlexikon unter „unglücklich“ gelistet und lassen die Frage aufkommen, wo denn die werte Fortuna in diesem Moment gerade geweilt haben mag. Doch der FVLB-Trainer klang nicht verbittert. Statt das Negative zu suchen, hob er das Positive hervor. „Es war ein gutes Verbandsligaspiel mit Top-Tempo“, resümierte Di Domenico über ein Duell, das mit einem Lörrach-Brombacher Sieg oder einem Remis ein ebenso angemessenes Ergebnis gefunden hätte. Für seine Mannschaft gelte, „auf dieser Leistung aufzubauen, so bitter es jetzt auch ist“. In der ersten Viertelstunde legte der Tabellenzweite vom Bodensee, als einziger Verbandsligist weiterhin unbesiegt, ein beeindruckendes Tempo vor. „Wenn sie das durchhalten, laufen sie in die Oberliga durch“, meinte Di Domenico. Es war eine schwierige Phase für seine Elf, „wir waren in den Seilen und hatten Glück“, räumte der Coach ein, dass Singen durchaus 2:0 hätte vorne liegen können. „Aber wir haben es in den Griff bekommen“, und über einen gut vorgetragenen Konter kam der FVLB zum 1:0 durch Johannes Binkert (23.). Bis zur Pause waren nun die Lörracher im Vorteil, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen. Im zweiten Abschnitt egalisierte Singen den Rückstand (64.), in der Schlussphase sah Di Domenico sein Team zu statisch. Doch deutete sich zumindest ein Punktgewinn an, ehe die Gäste in der Nachspielzeit noch zum Siegtreffer kamen.Für den FVLB, der auf Rang 13 in der Abstiegszone verharren muss, war es die erste Heimniederlage der Saison im vierten Spiel. Offensiv „fehlt uns noch die Durchschlagskraft“, konstatierte Di Domenico, wobei sein Team hier gegen Singen erneut einen Fortschritt erzielt habe. FVLB: Klein; Böhler, Riede, Leisinger, Pinke (72. Meier); Zamorano, Rümmele, Colley (59. D’Agostino); El-Ghazi (70. Lorenz), Binkert (87. Muslic), Radulovic. Tore: 1:0 Binkert (23.), 1:1 Zidan (64.), 1:2 Ceesay (90.+2). SR: Bartler (Brigachtal). ZS: 250. Rot: Ikekpolor (90.+2/Singen/Tätlichkeit).

Besser hätte die Begegnung für die Nopper-Elf nicht beginnen können. Es waren noch keine zwei Minuten im Elztalstadion gespielt, da erzielte Benjamin Mandzo nach schöner Vorarbeit von Stephan Disch und Tim Probst den Führungstreffer. "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, die frühe Führung hat uns auch daher gutgetan", sagte Nopper. Das Tor gab dem Waldkircher Team aber nur bedingt Sicherheit. Die mit einiger Verstärkung aus dem Regionalligakader angetretenen Gäste aus dem Kaiserstuhl schüttelten sich kurz und waren anschließend über 20 Minuten die klar tonangebende Elf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der FC Teningen schießt vier Tore gegen den Ex-Oberligisten SV Linx, gewinnt mit 4:2 (1:0), steht in der Tabelle auf Rang drei, doch der Trainer der Schwarz-Weißen, Jan Lindemann, hatte einiges zu kritisieren: „In der zweiten Halbzeit war Linx die bessere Mannschaft. Taktisch waren wir nicht gut, die Abstände waren zu groß, insgesamt haben wir den Faden verloren.“ Immerhin zeigten die Teninger nach jedem Treffer eine gute Reaktion. Das 1:1 nach einem umstrittenen Elfmeter beantwortete Carsten Giedemann mit dem erneuten Führungstreffer, wobei der Linxer Torhüter Anthony Meyer allerdings von der Sonne geblendet war. Nach dem 2:2 der Linxer bewies der Teninger Stürmer Maximilian Resch seine Klasse. Da er mit einer gelben Karte vorbelastet war, wollte ihn sein Trainer Lindemann eigentlich schon auswechseln. Doch dazu kam es nicht, weil Resch nach einer Standardsituation das 3:2 erzielte. Auf dem Platz bleibend vollendete er einen Teninger Konter zum entscheidenden 4:2. „Nicht gut gespielt, aber gewonnen“, so der lakonische Kommentar des FCT-Coaches. Tore: 1:0 Haselbaccher (14.), 1:1 Hauser (48., FE), 2:1 Giedemann (53.), 2:2 Rubio (70.), 3:2 und 4:2 Resch (80. und 86.). Schiedsrichter: Schätzle (Schönwald). Zuschauer: 180.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage hat es den Fußball-Verbandsligisten FC 08 Villingen II beim SC Pfullendorf erwischt: Die Nullachter unterlagen dem Tabellenführer mit 1:2 (0:2) und kassierten die zweite Saisonniederlage. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir waren in der zweiten Halbzeit spielbestimmend. Da hatten wir genügend Chancen, um noch ein 2:2 zu erreichen“, sagte 08-Trainer Daniel Miletic. Den 0:2-Rückstand in der ersten Hälfte handelten sich die Nullachter binnen fünf Minuten kurz vor der Halbzeit ein. Zuvor war es über 30 Minuten ein offenes Spiel gewesen, mit wenig Torchancen hüben wie drüben. Aufgrund des Rückstands stellte die Miletic-Elf in der Pause um und war danach dominant. Dominik Emminger und Jonas Zimmermann vergaben Großchancen. Die Villinger kamen in der 82. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer durch Samet Yimaz. Zu mehr reichte es in der Schlussphase aber nicht mehr. FC 08 VillingenII: Amiti, J. Spät (46. Cunion), Haller, Bächle, Seemann, Zimmermann (70. Miletic), F. Chiurazzi (46. Emminger), Karaki, Yilmaz, Laatsch, Vochatzer (70. Hezel). Tore: 1:0 Niedermann (39.), 2:0 Battaglia (44.), 2:1 Yilmaz (82.). ZS: 300.

Einsatzfreude belohntIm Lager des FC Auggen musste man zwei Wochen lang an der jüngsten Heimniederlage gegen den SC Lahr knabbern, denn die Mannschaft von Trainer Marco Schneider hatte am vergangenen Spieltag spielfrei. Am Samstagnachmittag beim Tabellenletzten SV Bühlertal zeigten die Spieler vom FCA eine tolle Reaktion und siegten verdient mit 3:1 (1:0). Coach Schneider war nach dem Spiel hochzufrieden: „Mir hat sehr gut gefallen, mit welcher Haltung meine Mannschaft in dieses Spiel gegangen ist, denn die Niederlage gegen Lahr hatte uns doch sehr gebeutelt.“ Die Auggener dominierten die erste Halbzeit eindeutig, allerdings gelang ihnen der Führungstreffer erst unmittelbar vor der Pause durch ein Eigentor nach einer Standardsituation. Die Bühlertaler kamen nach der Pause aggressiver aus der Kabine, wurden stärker und schafften den 1:1-Ausgleich. Doch in den letzten 20 Minuten gelang es den Auggenern wieder, das Heft in die Hand zu nehmen. Ein Doppelschlag von Armandio Martins und Kaan Boz in den Schlussminuten besiegelte den Auswärtserfolg der Markgräfler, die am nächsten Spieltag den SC Hofstetten erwarten. Tore: 0:1 Eigentor (41.), 1:1 Ion (55.), 1:2 Martins (85.), 1:3 Boz (87.). Schiedsrichter: Redmann (Salem). Zuschauer: 150.

Bei Aufsteiger SC Hofstetten lieferte Fußball-Verbandsligist SC Lahr einen starken Auftritt ab und setzte sich am Ende verdient mit 4:0 (2:0) durch. Der Mannschaft von Trainer Domenico Bologna war anzumerken, dass die Bühlertal-Leistung von vergangener Woche unter der Woche noch genagt hatte in den Spielern. Dennis Häußermanns früh erzielte Führung (8.), gefolgt vom konsequent erarbeiteten zweiten Treffer, den Konstantin Fries nach rund einer halben Stunde erzielte, legten eine solide Basis. „Es war spürbar, dass die Mannschaft die Vorwoche nicht so stehen lassen wollte. Zum richtigen Zeitpunkt die Treffer zu erzielen, war gerade gegen einen Gegner wie Hofstetten umso wichtiger“, sagte Lahrs Sportvorstand Petro Müller. Auch die Kinzigtäler hatten zwischendurch ihre Möglichkeiten, wirklich Zwingendes war aber kaum dabei. Nach dem Seitenwechsel blieb das Kräfteverhältnis unverändert. Lahr übte, basierend auf einer überlegenen Spielanlage, konstanten Druck aus, dem Hofstetten wenig Konstruktives entgegensetzen konnte. Allerdings schlichen sich in die Chancenverwertung der Lahrer wieder einige Mängel ein. „Es hätte bereits früher deutlich höher stehen können“, sagte Müller. Auch wenn der Tabellendritte nie in Verlegenheit kam, brachten erst die weiteren Treffer durch Adriano Spoth (79.) und nochmals Fries (87.), die Entscheidung. „Wir konnten noch Qualität nachlegen, das hat ebenfalls eine Rolle gespielt. Insgesamt war der Sieg auch in der Höhe verdient, die Mannschaft hat nach Bühlertal das passende Gegenbeispiel gezeigt“, urteilte Müller zufrieden. Tore: 0:1 Häußermann (8.), 0:2 Fries (25.), 0:3 Spoth (79.), 0:4 Fries (87.). SR: Schwind (Vogtsburg). ZS: 280. Besonderes: Fries verschießt Foulelfmeter (70./SCL)

Der FC Denzlingen findet allmählich in die Erfolgsspur zurück: Nach zuletzt zwei Siegen triumphierte der Vizemeister beim Kehler FV mit 4:1 (1:0). Der Denzlinger Trainer Florian Kneuker räumte allerdings nach dem klaren Auswärtserfolg ein, dass seine Mannschaft im Kehler Rheinstadion auch leiden musste: „Nach dem 1:2, das leider nach einem Eckball fiel, den wir ärgerlicherweise nicht verhindern konnten, erlebten wir eine brutale Druckphase der Kehler, während der wir uns leidenschaftlich verteidigen mussten.“ Offensichtlich hat dies Kneuker imponiert. Zum dritten Mal in Folge hat sich seine Mannschaft sehr diszipliniert verhalten, kompakt in der Defensive gestanden und kämpferisch überzeugt. Dass die Denzlinger spielerisch ohnehin stark sind, zeigten sie in Kehl während der ersten Halbzeit und in der Schlussphase. Tore: 0:1 Einecker (18.), 0:2 Sautner (49.), 1:2 Bounatouf (53.), 1:3 Lettgen (78.), 1:4 Vrazalica (90.+1.). Schiedsrichter: Bugglin (Weil). Zuschauer: 200.