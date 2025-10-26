Kein Sieger im Derby

Es folgt ein Spielbericht von Immenbecks Coach Marvin König:

"Im Duell der abstiegsgefährdeten Teams lieferten sich der TSV Eintracht Immenbeck II und der SV Ottensen bei unangenehmem Herbstwetter ein intensives und wechselhaftes Spiel, das letztlich 3:3 endete. Schon früh erwischte Immenbeck den besseren Start: In der 2. Minute traf Lukas Dräger nach starker Vorarbeit von Leon Sobbe im zweiten Versuch zur frühen Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, nur drei Minuten später stellte Finley Kliche auf 1:1.

Ottensen übernahm im Anschluss optisch die Kontrolle und nutzte die zu passive Verteidigung der Hausherren eiskalt aus. In der 13. Minute marschierte Kristian Malzan unbedrängt durch die Immenbecker Abwehr und schob zum 1:2 ein. Nach einer zerfahrenen Phase mit wenig Spielfluss erhöhte Simon Reinke in der 31. Minute nach einem Eckball auf den zweiten Pfosten auf 1:3. Mit diesem aus Sicht der Gastgeber etwas zu hohen Rückstand ging es in die Pause.

Immenbeck kämpft sich zurück

In der zweiten Hälfte zeigte sich ein anderes Gesicht der Eintracht. Immenbeck kam engagierter aus der Kabine, während Ottensen den Eindruck vermittelte, das Spiel bereits entschieden zu haben. Nach einem Freistoß legte Philipp Raschke quer auf den eingelaufenen Robin Hartel, der in der 72. Minute zum 2:3 verkürzte.

Angetrieben vom Anschlusstreffer drückte Immenbeck nun auf den Ausgleich und wurde belohnt. In der 81. Minute verwandelte Philipp Raschke einen Freistoß direkt, nachdem die gegnerische Mauer kurioserweise fast außerhalb des Spielfeldes postiert war. In der Schlussphase hatten die Hausherren sogar noch zwei gute Chancen, das Spiel komplett zu drehen, doch Ottensens Torhüter Jannick Matthies bewahrte seine Mannschaft mit starken Paraden vor der drohenden Niederlage.

Lob an das Schiedsrichtergespann

Am Ende stand ein gerechtes 3:3-Unentschieden, das beiden Teams nur bedingt weiterhilft, aber für Immenbeck aufgrund der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei als gewonnener Punkt gewertet werden darf. Lobend hervorzuheben ist auch die souveräne Leistung des Schiedsrichtergespanns, das die Partie sehr kommunikativ und mit klarer Linie leitete, laut Immenbecker Stimmen das bislang beste Trio der Saison", so der Eintracht-Trainer zum Spiel.

Sein Fazit: „Wir haben in der ersten Halbzeit leider das komplette Gegenteil von dem gemacht, was wir wollten. So haben wir Ottensen genau die Stärke gegeben, die sie haben, viel Tiefe und lange Bälle auf ihre schnellen Jungs, die vor nicht allzu langer Zeit Bezirksliga gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir das viel besser gemacht und uns verdient zurückgekämpft. Wenn du mit zwei Toren Rückstand in die Pause gehst und am Ende einen Punkt holst, dann ist das ein gewonnener Punkt. Leider hat sich Frederik Brudau wohl schwerer verletzt und verbringt den Abend in der Notaufnahme. Gute Besserung an dieser Stelle!“

Schiedsrichter: Stefan Merk (Stade) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Elias Dreger (2.), 1:1 Finley Kliche (5.), 1:2 Kristian Malzan (13.), 1:3 Simon Reinke (31.), 2:3 Robin-Leon Hartel (72.), 3:3 Philipp Raschke (81.)