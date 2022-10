Schwandorf-Ettmannsdorf, hier mit Landesliga-Akteur Leon Brandl (hellblau) ringt Prüfening auswärts einen Punkt ab. – Foto: Christian Brüssel

Kein Sieger im Bezirksliga-Spitzenspiel – Rieden siegt klar Bezirksliga Süd: Der FC Kosova kann im Heimspiel nicht gewinnen +++ Bach verliert klar in Viehhausen

Eine Überraschung brachte der Spieltag in der Bezirksliga Süd mit sich, denn der VfB Bach verlor sein Spiel beim FC Viehhausen klar mit 0:3.

Die Gäste fanden perfekt in die Partie und gingen schon in der ersten Minute in Front. Daran hatte Sulzbach lange zu knabbern, erst Steffek gelang in der 63. Minute der Ausgleich. Weitere sieben Minuten später war es Kruppa der auf 2:1 stellte. In der 89. Minute sah Sulzbachs Akanga noch die Rote Karte.





Davon konnte man im Vorfeld nicht ausgehen, dass der VfB Bach hier so klar unterlegen ist. Die erste Hälfte war fast zu Ende, als Schmidl seine Truppe per Elfmeter noch in Führung brachte. In der zweiten Hälfte passierte lange Zeit nichts, ehe Schollerer (62.) das 2:0 nachlegte. Mit dem Schlusspfiff war es Binder, der noch das 3:0 beisteuerte.





Die Partie nahm schnell Fahrt auf, schon in der dritten Minute traf Härtl zum 1:0. Doch in der 35. Minute hatte Shela per Elfmeter die Antwort zum 1:1 parat. In der 42. Minute brachte Stark seine Mannschaft gar mit 1:2 in Führung, ehe Nimsch (45.) noch vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang passierte lange Zeit nichts, erst Eichermüller brachte seine Truppe (84.) per Elfmeter auf die Siegerstraße. Ram besorgte schließlich in der Nachspielzeit den Rest.





Mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete die Partie. Den besseren Start erwischten die Gäste, die in der zehnten Minute durch Brandl in Führung gingen. Doch in der Folge erspielte sich der FSV immer wieder Möglichkeiten zum Ausgleich. Eine davon nutzte schließlich Röhrl in der 73. Minute zum 1:1 Ausgleich per Elfmeter aus.





Keinen Sieger fand die Partie zwischen dem Tabellenführer FC Kosova Regensburg und dem FC Thalmassing. Die erste Hälfte endete dabei torlos, ehe Hasa die Hausherren in der 54. Minute in Front brachte. In der 63. Minute glich Wohlmann aus, um danach direkt mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. In der Folge verteidigte der FCT diesen einen Punkt mit allen Mitteln.