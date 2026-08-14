Kein Sieger im Bassental: Sonderlob für den Referee

– Foto: Felix Schlikis

Der TVV Neu Wulmstorf ist mit ein paar Tagen Verspätung mit einem Unentschieden gegen den FC Hanstedt-Brackel in die neue Spielzeit gestartet. Cheftrainer Nihat Sagir verteilte nach der Begegnung ein Sonderlob an den Unparteiischen.

Auf dem Platz lieferten sich die beiden Duellanten einen offenen Schlagabtausch. Nach dem Seitenwechsel legten aber zunächst die Gäste vor, für die Torjäger Kelvin Gallwas traf (53.). Mit dem Anbruch der Schlussphase gelang es Neu Wulmstorf, den Ausgleich durch Luca Weber zu erzielen (75.). TVV-Coach Nihat Sagir hob die Leistung von Schiedsrichter Olaf Lahse hervor.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Trotz einiger verletzter Spieler und Urlauber haben wir insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert. Insbesondere die erste Halbzeit war vom Tempo her sehr ansprechend – beide Mannschaften haben ein gutes und intensives Spiel gezeigt. In der zweiten Hälfte haben die Kräfte nachgelassen, wodurch sich auch die individuellen Fehler häuften. Gegen Ende der Partie hatten wir noch die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen. Alles in allem geht das Unentschieden aber in Ordnung und ist aus meiner Sicht ein gerechtes Ergebnis. Besonders gefreut habe ich mich über die sehr gute Schiedsrichterleistung. Unmittelbar nach dem Spiel haben sowohl mein Trainerkollege aus Hanstedt als auch ich dem Schiedsrichter persönlich zu seiner Leistung gratuliert. Gerade bei einem intensiven Saisonauftakt ist es schön, wenn eine Partie so souverän und fair geleitet wird."