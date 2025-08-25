Kein Sieger im Ammerseederby ‒ Pentenried unterliegt SC FFB

Nach je einem Sieg für beide Seiten in der vergangenen Saison endete das Derby zwischen den Nachbarn aus Hechendorf und Breitbrunn diesmal Unentschieden. „Damit können wir gut leben, auch weil uns einige Leistungsträger gefehlt haben“, sagte Andreas Hainzl. Der Coach der zweiten Hechendorfer Mannschaft vertrat den urlaubenden Florian Weißleder an der Seitenlinie. Dabei erwischten die Hausherren in ihrem ersten Saisonspiel (die ersten drei Partien wurden alle verlegt) einen absoluten Traumstart. Es war keine Minute gespielt, da war Mathias Huber frei durch und erzielte die frühe Führung des TSV. „Keine Ahnung, was da bei uns los war“, wunderte sich SF-Coach Markus Kreitner. Sein Team suchte nach einer Antwort, hatte aber Glück, dass Hechendorfs Neuzugang Yasar Dayik zwei große Kopfballchancen ausließ. Stattdessen gelang Tobias Fischer kurz vor der Pause der Ausgleich, er setzte den Ball ins kurze Eck. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste auf dem engen Platz am Schluchtweg das Kommando. „Uns sind ein bisschen die Körner ausgegangen“, kommentierte Hainzl. „Leider haben wir uns zu wenig klare Möglichkeiten erspielen können“, bedauerte Kreitner. In der Schlussphase gingen die Hechendorfer überraschend erneut in Führung. David Roses Abschluss wirkte eher harmlos, doch SF-Keeper Maximilian Lang konnte nicht parieren. Die Gäste wahrten in ihrem dritten Saisonmatch zumindest den Nimbus der Unbesiegtheit. Xaver Scheidl setzte sich resolut gegen Hechendorfs Abwehrakteur Lukas Ruhdorfer durch und markierte das 2:2. „Dass er das laufen gelassen hat, passte zur großzügigen Linie des Schiedsrichter“, kommentierte Hainzl.

Ausgerechnet gegen den TSV Pentenried konnte der Aufstiegsanwärter aus Fürstenfeldbruck am Sonntag seinen ersten Saisonsieg feiern. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Bruck“, resümierte TSV-Abteilungsleiter Wolfgang Wadlinger. Für die Hausherren wäre mehr möglich gewesen, wenn sie in der ersten Halbzeit ihre Chancen besser genutzt hätten. Doch nur Angreifer Constantin Irzinger traf per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (40.). Zuvor waren die Gäste ebenfalls durch einen umstrittenen Strafstoß in Führung gegangen.

Nach der Pause gerieten die Pentenrieder am heimischen Römerfeld schnell wieder ins Hintertreffen. „Die ersten fünf Minuten waren wir nicht auf dem Platz“, bedauerte Wadlinger. So bekamen die Fürstenfeldbrucker Oberwasser und legten noch zwei weitere Treffer nach. Irzinger gelang in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer nur noch Ergebniskosmetik. Es war im vierten Match bereits sein sechster Saisontor. „Wir bekommen einfach zu viele Gegentore. Daran werden wir arbeiten“, verkündete Wadlinger.

Gautinger SC – SpVgg Wildenroth ⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1, 0:2 Ritter (28., 51.), 1:2 Höchstetter (63.) –Zeitstrafe: Grüner/SpVgg (60., Ellbogeneinsatz)

Auch nach dem vierten Saisonspiel müssen die Kreisklassen-Fußballer des Gautinger SC weiterhin auf den ersten Sieg warten. Gegen die perfekt in die Saison gestartete SpVgg Wildenroth verloren die Gautinger am Sonntag knapp mit 1:2. Der gemeinsam mit Franz Gaul für die GSC-Herren verantwortliche Trainer Ludwig Platzer konnte der Partie trotz der Niederlage allerdings viel Positives abgewinnen. „Es war sehr viel besser als letzte Woche. Wir mussten unseren Kader unter anderem urlaubsbedingt stark umbauen, aber die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Platzer.

Dass der GSC in der Tabelle unten und Wildenroth oben steht, konnte er über die 90 Minuten nicht erkennen. Nach knapp einer halben Stunde gerieten die Gastgeber dennoch im Anschluss an einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand. „Danach hatten wir das Spiel eigentlich im Griff, aber haben den Ball leider nicht reingemacht“, so Platzer.

Die Gautinger starteten etwas schläfrig in den zweiten Durchgang und mussten noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Lukas Höchstetter konnte kurz darauf auf 1:2 verkürzen, und die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, blieben dabei allerdings erfolglos. Platzer machte die Leistung dennoch Mut. Seine Hoffnung: „Wenn wir so weitermachen, kommt bald etwas Zählbares heraus.“