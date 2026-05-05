Kein Sieger im Abstiegskrimi − Fortuna nutzt Aachens Patzer

Aachen spielte erneut nur Unentschieden – Foto: Linus Noah Krieger

Am achten Rückrundenspieltag der U17-Mittelrheinliga gab es neue Entwicklungen an der Spitze der Liga. Die Fortuna aus Köln konnte das Derby gegen den SC West für sich entscheiden und damit an Spitzenreiter Aachen ranrücken. Unten in der Tabelle verspielte der VfL Vichttal eine 2:0-Führung und musste sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Vichttal verspielt Führung gegen Düren Im wichtigen Abstiegsspiel zwischen Vichttal und Düren gab es am Sonntag keinen Gewinner. Gerade für den VfL sind es verlorene Punkte, da Vichttal nach einer halben Stunde mit 2:0 führte. Düren wiederum konnte in der zweiten Halbzeit durch einen Doppelschlag zurückschlagen. Fatos Popova, Trainer des VfL, weiß, dass mehr für seine Mannschaft möglich war: „Der Punkt ist viel zu wenig für uns, das steht fest. Wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit, aber auch eine sehr schlechte zweite Hälfte." Der Trend der letzten Wochen macht dennoch Mut beim VfL. Nur eins der letzten vier Spiele ging verloren. „Wir arbeiten weiter und sehen, wo wir am Ende stehen", zeigt sich Popova kämpferisch. Für Düren war es zwar nach dem Spielverlauf ein gewonnener Punkt, aber insgesamt dennoch zu wenig. Zumindest konnte der FC seine Niederlagen-Serie beenden. Im Tabellenkeller bleibt es zwar sehr eng, aber für Düren ist die Situation nicht leichter geworden.

Aachen patzt auch gegen Rheinsüd In den letzten Wochen marschierte die Alemannia durch die Liga, doch jetzt folgte das zweite Unentschieden in Folge. Dadurch ist der Meisterschaftskampf sehr eng und Verfolger Fortuna Köln ist wieder absolut im Rennen. Dass ausgerechnet Rheinsüd der Fortuna hilft, ist natürlich eine spezielle Geschichte. Glenn Adriano, Trainer von Rheinsüd, war logischerweise zufrieden mit dem Spiel seiner Jungs: „Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Was dieser Punkt wert sein wird, werden wir in den nächsten Wochen feststellen. Wir haben sehr leidenschaftlich verteidigt und haben es Aachen sehr schwer gemacht. Es kam auch Matchglück dazu, aber das haben wir uns verdient." Während Aachen also patzt, ist es für Rheinsüd ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Fortuna wieder an Aachen dran Durch Aachens Patzer gab es die große Möglichkeit für die Fortuna auf zwei Punkte an die Alemannia ranzukommen (bei einem Spiel weniger wohlgemerkt). Im Derby gegen den SC West war es eine sehr starke zweite Halbzeit, die der Fortuna den Sieg sicherte. Für Johannes Zäh und seine Mannschaft gab es auch noch eine Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel konnte der SC mit 2:1 gewinnen: „Dem Spiel gegen den SC hat die Mannschaft herbeigefiebert. Es gab etwas gutzumachen aus der Hinrunde! Das Team hat 80 Minuten das Spiel dominiert und sich am Ende auch in der Höhe verdient durchgesetzt", erklärt Zäh stolz. Damit setzt die Fortuna auch ihre unglaubliche Serie von neun Siegen in Folge fort und ist nun der Meisterschaft wieder näher.

Bergisch Gladbach feiert deutlichen Sieg Der SV Bergisch Gladbach hat im direkten Duell gegen Lindenthal einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Starke neun Minuten in der zweiten Halbzeit sorgten dabei für die Entscheidung und das deutliche Endergebnis. Bei noch fünf verbleibenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung hat Bergisch Gladbach alles in der eigenen Hand. Auf der anderen Seite wird die Situation für die Borussia immer schwieriger. Mit der vierten Niederlage in Folge ist der SC weiter tief im Abstiegskampf und hat nur einen Punkt Vorsprung vor einem Nichtabstiegsplatz.

Kein Sieger in Bonn Der Bonner SC hat die große Chance verpasst, nochmal richtig ins Meisterschaftsrennen einzugreifen. Durch Aachens erneutes Unentschieden wurde die Tür zwar geöffnet, doch die Bonner kamen selbst auch nicht über einen Punkt gegen Wegberg hinaus. Für Wegberg war es dagegen der nächste Punkt für den Klassenerhalt. Goran Kovacevic, Trainer von Wegberg, war mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Ein 1:1 beim Dritten der Mittelrheinliga ist grundsätzlich eine gute Leistung, aber normalerweise müssen wir das Spiel gewinnen“, erklärt Kovacevic. Er war allerdings mit der Schiedsrichterleistung überhaupt nicht einverstanden: „Erst wird dem Bonner SC ein klarer Elfmeter nicht gegeben, und dann bekommen wir zwei Elfmeter zugesprochen, die der Schiedsrichter im Nachhinein wieder zurücknimmt. Also ganz ehrlich: Das ist für mich unterste Schublade, wie hier gegen uns gepfiffen wird. Ich habe mich auch mit Jürgen Kohler darüber unterhalten – und so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Normalerweise müssen wir dieses Spiel gewinnen. Klar, das 1:1 ist am Ende auch okay, wir nehmen den Punkt mit. Aber wenn du als kleiner Verein, als Dorfverein, für alles hart arbeitest und dir das dann so genommen wird, ist das schon grenzwertig“, zeigt sich Kovacevic verärgert.