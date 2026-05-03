 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Kein Sieger im Abstiegsduell SG Eschenburg vs. SC Waldgirmes

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kommt die U23 aus Waldgirmes in Eschenburg nicht über einen Punktgewinn hinaus. Auch Waldsolms gegen Bauerbach endet ohne Sieger +++

von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Wer auch immer diesen Zweikampf zwischen Ole Hörr vom SC Waldgirmes U23 und Mahamoud Moitatchiou von der SG Eschenburg (r.) für sich entscheidet, das Fußball-Gruppenliga-Kellerduell zwischen diesen beiden Teams findet keinen Sieger und endet mit einem 0:0. © Lorenz Pietzsch
Wer auch immer diesen Zweikampf zwischen Ole Hörr vom SC Waldgirmes U23 und Mahamoud Moitatchiou von der SG Eschenburg (r.) für sich entscheidet, das Fußball-Gruppenliga-Kellerduell zwischen diesen beiden Teams findet keinen Sieger und endet mit einem 0:0. © Lorenz Pietzsch

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Wetzlar. Aufsteiger FSV Cappel hat gegen Ende der Saison nochmal einen Sieg eigefahren, der seine starke Debütsaison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg unterstrich. Der mit 1:2 unterlegene Gegner FC Cleeeberg versinkt damit in den Tiefen des Mittelfelds. Die SG Waldsolms holte derweil im Duell mit dem eigentlichen Aufstiegsfavoriten SV Bauerbach beim 2:2 in letzter Sekunde einen Punkt. Auch die U23 des SC Waldgirmes erarbeitete sich ein (allerdings torloses) Remis – bei der SG Eschenburg, die damit ebenfalls weiter gegen den Abstieg kämpft. Die SG Naunheim/NIedergirmes punktet weiter, diesmal dreifach mit einem 3:1 gegen den Burgsolms II, und mache so wieder Boden gut zu den Niederungen der Tabelle.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.