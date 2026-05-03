Kein Sieger im Abstiegsduell SG Eschenburg vs. SC Waldgirmes

Wetzlar. Aufsteiger FSV Cappel hat gegen Ende der Saison nochmal einen Sieg eigefahren, der seine starke Debütsaison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg unterstrich. Der mit 1:2 unterlegene Gegner FC Cleeeberg versinkt damit in den Tiefen des Mittelfelds. Die SG Waldsolms holte derweil im Duell mit dem eigentlichen Aufstiegsfavoriten SV Bauerbach beim 2:2 in letzter Sekunde einen Punkt. Auch die U23 des SC Waldgirmes erarbeitete sich ein (allerdings torloses) Remis – bei der SG Eschenburg, die damit ebenfalls weiter gegen den Abstieg kämpft. Die SG Naunheim/NIedergirmes punktet weiter, diesmal dreifach mit einem 3:1 gegen den Burgsolms II, und mache so wieder Boden gut zu den Niederungen der Tabelle.