Kein Sieger beim Wiedersehen

In einem von Emotionen und Härte geprägten Verbandsligaduell trennten sich der FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 und der KSV Hessen Kassel II mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Bereits in der dritten Minute köpfte Lars Michels nach einer präzisen Flanke von Tjarde Bandowski zur 1:0-Führung ein. Wolfhagen dominierte in der Folge die erste Halbzeit, während Kassel seine Chancen zunächst zu selten konsequent nutzte. Paul Degenhardt und Pascal Deiß prüften KSV-Keeper Finn Sauer, der beide Male glänzend parierte.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Die Junglöwen aus Kassel erhöhten den Druck und kamen in der 59. Minute durch Sebastian Schmeer mit einem Kopfball an den Pfosten gefährlich nahe am Ausgleich. Letztlich war es der eingewechselte Parker Phill Pagna, der Hazar Kanat in Szene setzte: Kanat nutzte die Chance in der 80. Minute und markierte den verdienten 1:1-Ausgleich. Wolfhagen war in der Schlussphase noch einmal gefährlich, Tjarde Bandowski und Tom Herting scheiterten jedoch an Finn Sauer oder am Aluminium.

Insgesamt entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, das von elf gelben Karten und hoher Intensität geprägt war. Beide Teams bleiben damit punktgleich, wobei Kassel II durch das bessere Torverhältnis weiterhin leicht vorn liegt.