Kein Sieger beim C-Liga-Auftakt

Dillenburg. In Nanzenbach eröffneten die gastgebende SG Nanzenbach/Hirzenhain und der FC Weidelbach die Saison in der Fußball-C-Liga, Gruppe B. Die SG kam nach einer guten Vorbereitung auf Naturrasen mit dem Hartplatz in Hälfte eins nicht zurecht. „Weidelbach hat uns da den Schneid abgekauft“, berichtete SG-Trainer Sascha Wohlfeil. Die Gäste gingen durch Treffer von Hasan Nabizada (19.) und Sandro Fehling (27.) mit einer Führung in die Pause.