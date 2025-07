Kein Sieg in der Vorbereitung: SV Bad Heilbrunn will „ergebnisorientierter spielen“

Bad Heilbrunn – Ein Unentschieden, drei Niederlagen – so lautet die bisherige Testspiel-Bilanz des SV Bad Heilbrunn. Nach einem 1:1 gegen Bezirksligist TuS Holzkirchen verließ die Mannschaft von Trainer Walter Lang den Platz zuletzt dreimal hintereinander als Verlierer. 1:3 gegen den SV Miesbach, 1:3 gegen die DJK Waldram und 0:2 gegen den VfB Forstinning lautete die Bilanz. Wobei Miesbach und Forstinning in der neuen Saison wie der HSV in der Bezirksliga spielen, allerdings in der Ost- und nicht in der Süd-Gruppe, Waldram dagegen eine Liga weiter unten in der Kreisliga angesiedelt ist.

Viele verletzte Spieler beim SV Bad Heilbrunn: „Noch nicht zufrieden mit den Ergebnissen“