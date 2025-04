Kein Sieg bei drei Spielen: Magere Ausbeute in der Kreisklasse

DJK Darching – FC Deisenhofen III 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Adelsberger (8.), 1:1 Brunner (47.), 1:2 Adler (63.), 1:3 Montsch (75.). Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten haben die Zuschauer im Top-Spiel zwischen der DJK Darching und dem FC Deisenhofen III zu sehen bekommen. „Wir waren in der ersten Halbzeit total dominant und müssen zur Pause eigentlich mit 3:0 oder 4:0 führen“, berichtete DJK-Trainer Hans Brumbauer. Alexander Adelsberger brachte die DJK auch früh mit 1:0 in Führung. Dann allerdings kratzen die Gäste einen weiteren Abschluss von Adelsberger von der Linie und Hans Schlagbauer und Simon Sitzberger verfehlte das Tor in aussichtsreicher Position. Nach dem Seitenwechsel verloren die Darchinger die Spielkontrolle. Nach einem langen Ball und einem Abstimmungsfehler in der Defensive fiel direkt nach Wiederbeginn der Ausgleich. Ein Traumfreistoß aus 25 Metern landete zum 2:1 der Gäste im Winkel und nach einem Ballverlust machte Deisenhofen mit dem 3:1 alles klar. „Es ist bitter für uns, aber uns haben nach der Pause die Knie geschlottert. Jetzt fahren wir nächste Woche ohne Druck nach Otterfing und schauen, was für uns noch möglich ist“, resümierte Brumbauer.

SG Reisach – FC Rottach-Egern 2:2 (2:1) Tore: 1:0 Schubert (3.), 1:1 T. Schlichtner (5.), 2:1 Kröll (7.), 2:2 T. Schlichtner (47.). Stark ersatzgeschwächt ist der FC Rottach-Egern zum Auswärtsspiel bei der SG Reisach gereist. Entsprechend stimmte in der Anfangsphase die Abstimmung noch nicht so recht. Durch einen Freistoß von der Mittellinie, der über Freund und Feind hinweg segelte, gingen die Hausherren in Führung. Tobias Schlichtner glich nach einer Ecke per Kopf aus. Doch die Gastgeber legten erneut vor, als ein Verteidiger im Strafraum über den Ball schlug. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sieben Minuten. Doch immerhin einen Punkt nahmen die Kicker mit ans heimische Birkenmoos, da Schlichtner direkt nach dem Seitenwechsel bei einem Alleingang zum Ausgleich einnetzte. „Für die Aufstellung, mit der wir dieses Mal gespielt haben, bin ich absolut zufrieden. Wir haben eher auf Konter gespielt, mehr war am Ende nicht drin“, fasste FC-Coach Bernhard Gruber zusammen.

SG Baiernrain/Dietramszell – SG Hausham 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Kappelsberger (33.), 1:1 Trettenhann (35.), 1:2 Schmid (65.), 2:2 Krüger (78.). Rote Karte: Kappelsberger (Baiernrain/81./Tätlichkeit). „Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft, aber nicht zwingend genug und haben wieder blöde Gegentore bekommen. Daher ist das Unentschieden insgesamt gerechtfertigt“, berichtete Haushams Coach Markus Weinbacher nach dem 2:2-Unentschieden in Dietramszell. Der Tabellenvorletzte ging nach einer halben Stunde in Führung, wenig später glich Anian Trettenhann nach Vorarbeit von Andreas Schmid zum 1:1-Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Schmid das Leder erneut scharf in die Box und ein Spieler der Hausherren fälschte das Leder in den eigenen Kasten ab. Doch gut zehn Minuten vor Schluss stimmte bei einer Ecke der Gastgeber die Zuordnung in der Haushamer Defensive nicht und das 2:2 fiel am kurzen Pfosten. Nach einer Tätlichkeit waren die Gäste in der Schlussphase sogar noch zehn Minuten in Überzahl, konnten sich aber keine zwingenden Möglichkeiten mehr erarbeiten.

Thomas Spiesl