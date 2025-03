Kein Selbstläufer für den FC Kosova

Es könnte ein Wochenende so ganz nach dem Geschmack des FC Kosova werden. Während sich Spitzenreiter VfL Jüchen-Garzweiler bei der formstarken Zweitvertretung des VfB Hilden beweisen muss und sich die unmittelbaren Verfolger aus Remscheid und Holzheim im direkten Duell versuchen gegenseitig die Punkte abzunehmen, steht der Tabellenzweite der Landesliga, Gruppe 1, am Sonntag im Stadtderby gegen TuRU zu Hause vor der vermeintlich einfachsten Aufgabe.

Soweit die Theorie. In der Praxis, und das weiß nicht nur Kosova-Coach Mohamed El Mimouni, wird die Partie gegen seinen Ex-Klub im Stadion an der Karl-Homann-Straße alles andere als ein Selbstläufer. „Die TuRU braucht auch die Punkte, um sich von unten abzusetzen. Sie werden natürlich versuchen, uns das Leben schwer zu machen“, sagt der Coach des FC Kosova.

Mit der Partie gegen TuRU beginnt für den Aufsteiger ein besonderer Monat März. Und das hat nicht nur mit der vor wenigen Tagen angebrochenen Fastenzeit zu tun, die eine Reihe an Spielern in den kommenden Wochen vor Herausforderungen stellen wird. Auch der Spielplan kann in diesem Zeitraum als „wegweisend“ bezeichnet werden. Mit TuRU (zwölfter Platz), dem 1.FC Viersen (17.), dem VfR Fischeln (13.) und der DJK Fortuna Dilkrath (18.) warten auf Kosova ausnahmslos Teams aus der unteren Tabellenregion. Wenn der Neuling tatsächlich Ansprüche auf den Oberliga-Aufstieg anmelden möchte, dann gilt es im März kräftig zu punkten.

El Mimouni versucht, die Tabelle in diesem Moment auszublenden. „Es gibt in jeder Woche neue Konstellationen. Ich bin weiter der Meinung, dass es oben an der Spitze bis zum Schluss kuschelig bleiben wird“, sagt der Coach. El Mimounis Augenmerk gilt dem eigenen Personal. Dass für den an der Schulter operierten Taira Tomita die Saison gelaufen ist, tut weh. Noch schmerzvoller ist der Ausfall von Max Stellmach. Der Torjäger hatte im Trainingslager in der Türkei einen Rückfall erlitten. Wann der 32-Jährige auf den Platz zurückkehren kann, ist ungewiss. „Seine Geradlinigkeit und sein Zug zum Tor fehlen uns. Max hat mit seinen Läufen auch Lücken für andere gerissen“, zählt El Mimouni die Vorzüge des Stürmers auf. Stellmach qualitativ zu ersetzen, ist schier nicht möglich. Und auch quantitativ gibt der Kader nicht viele Optionen her.

TuRU übt sich in Demut

Umso mehr dürfte es die Verantwortlichen ärgern, dass sie zuletzt weder die Verpflichtung von Zerkrija Cerkini (FC Bosporus) noch den internationalen Wechsel von Roman Cullen realisieren konnten. Bei dem zuletzt in Spanien aktiven Cullen, der Bruder des ebenfalls angeschlagenen Mittelfeldregisseurs Oscar James Cullen, wurden offenbar Wechselfristen überschritten, weshalb der Spieler nun erst in der neuen Saison eingesetzt werden kann. Ein Schicksal, das womöglich auch dem neuen Torhüter ereilt, den der FCK aus dem Kosovo verpflichten wollte.

Über die Möglichkeiten des Rivalen verfügt die TuRU nicht. Dort übt sich Francisco Carrasco aktuell im Spagat, die holprige Saison zu einem guten Ende zu bringen und parallel die Zukunft zu planen. Auch wenn es mit Roland Kapinga einen neuen Sportvorstand gibt, ist Carrasco in Oberbilk weiterhin in Doppelrolle als Trainer und Sportlicher Leiter tätig. Und in zweiter Funktion verzeichnete der Spanier zuletzt Erfolge. Mit den Torhütern Marius Delker und Daniel Schäfer sowie Melfraxave Chuisse, Amin Saouti, Alex Beloshapkin und Tsikwo Mankefor konnte ein Sextett weiter an den Klub gebunden werden. Was aber nicht heißen soll, dass es an der Feuerbachstraße ein „Weiter so“ geben wird. „Die Tabelle lügt nicht. Natürlich müssen wir auch Veränderungen vornehmen“, betont Carrasco. Die Lücke zu Teams wie dem FC Kosova soll perspektivisch kleiner werden. „Momentan sind die Rollen da klar verteilt. Sie stellen den besten Sturm und die beste Abwehr der Liga. Da muss bei uns schon alles zusammenpassen, damit wir gegen Kosova erfolgreich sein können.“