Voller Einsatz. Die Lobbacher (duneklblau) sind bislang total im Soll. – Foto: Foto Pfeifer

Kein Schönheitspreis zu erwarten Landesliga Rhein-Neckar +++ Die SG-SV Lobbach erwartet eine Wasserschlacht in Kirchardt Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar Lobbach Patrick Münkel

Patrick Münkel hat sich am Sonntag vor Ort umgeschaut. "Die größte Erkenntnis für mich war, dass man nicht versuchen darf Fußball zu spielen", sagt der Trainer der SG-SV Lobbach zu den Gegebenheiten bei der SG Kirchardt, wo seine Mannschaft am Mittwochabend gastiert (Anpfiff, 19.30 Uhr.

Der 30-Jährige nutzte den spielfreien Sonntag, um sich Kirchardt gegen Srbija Mannheim anzuschauen. "Es wird darum gehen, den Ball möglichst weit vom eigenen Tor entfernt zu halten", will er sich gar nicht erst auf zu ambitionierte spielerische Ansätze auf dem tiefen Untergrund einlassen. Das aktuelle Regenwetter wird seinen Teil dazu beitragen. Zu meckern gibt es bislang so gut wie nichts für Münkel. "Außer der 0:2-Niederlage gegen Neuenheim haben wir nirgends Punkte liegen lassen", sagt er zum starken Start mit zwölf Zählern. Davon sei, "jeder einzelne einer gegen den Abstieg", erklärt der Lobbacher Coach weiter und gibt zu bedenken, "dass es nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind."

Die anderen 16 Landesligisten sind ebenfalls am Mittwoch um 19.30 Uhr gefordert. Es steigt der eigentlich für Mitte August angesetzte Spieltag, der nach Intervention der Klubs auf diesen Mittwoch verlegt wurde. Nach zwei Niederlagen in Folge steht der FC Bammental gegen den VfB Gartenstadt unter Zugzwang. Der Abstand nach oben droht immer größer zu werden, während die jüngsten Auftritte Anlass zur Sorge geben. Die starken Eppelheimer sind im Lokalderby beim ASC Neuenheim klarer Favorit und der FC Dossenheim kann gegen den TSV Amicitia Viernheim einen weiteren großen Schritt raus aus der Abstiegszone machen.