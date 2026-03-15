"Kein schönes Spiel": Bruckmühl erarbeitet sich Punkt in Ampfing

Mike Probst und der SV Bruckmühl holten einen wichtigen Punkt in Ampfing. – Foto: mb.presse / Butzhammer

„Es war ein verdienter Punkt nach einer sehr, sehr großen kämpferischen Leistung. Den Auswärtszähler nehmen mir nicht nur einfach so mit, sondern den haben wir uns auch erarbeitet. Wir haben viel dafür getan und dieser eine Punkt könnte am Ende sogar Gold wert sein“, zeigte sich Trainer Mike Prost zufrieden mit dem Remis.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl hat einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost eingefahren. Mit dem 0:0 beim formstarken TSV Ampfing holte der SVB den ersten Punktgewinn im neuen Jahr.

Platz und Wetter machten es beide Mannschaften schwer

Den Zuschauern im Isenstadion bot sich von Anfang an eine sehr umkämpfte, aber fußballerisch eher maue Begegnung. Beide Teams egalisierten sich weitestgehend. Die der Jahreszeit zu erwartenden Platzbeschaffenheit sowie das Wetter taten ihr Übriges. „Auf dem Untergrund war einfach nicht mehr Fußball möglich. Mit den Bedingungen, auch mit dem Wind, war es ganz, ganz schwierig, eine Linie in unser Offensivspiel zu bekommen“, erklärte Probst: „Es war klar, es kein schönes Fußballspiel werden wird. Das war auch nicht unser Anspruch, denn dann wären wir untergegangen. Kampf und Körpereinsatz waren gefragt, das haben wir zu 100 Prozent gezeigt.“

Bruckmühl erwischte zwar den etwas besseren Start in die Partie, schaffte es aber bei mehreren Halbchancen nicht, den Ball auf das Tor zu bringen. Abschlüsse von Patrick Kunze und Luca Piga verfehlten ihr Ziel deutlich. Die beste Chance für den SVB im ersten Durchgang hatte Michele Cosentino. Seine Direktabnahme aus dem Rückraum nach einer Ecke strich nur knapp am Pfosten vorbei.

TSV Ampfing setzte nur noch auf lange Bälle

Auf der Gegenseite ging ein Schuss von Karlo Jokic am Kreuzeck vorbei. Kurz vor der Pause musste Michael Kraxenberger vor der Linie klären. Zuvor hatte Torwart Maximilian Gröbmeyer die Kontrolle über den Ball verloren, nachdem er vom TSV-Stürmer ohne Chance auf das Spielgerät eigentlich regelwidrig angesprungen worden war. „Es war eine absolut fehlerfreie, wenn auch chancenarme erste Halbzeit von uns. Da gab es nichts zu kritisieren“, so Probst.

Zur Pause stellten die Hausherren um und operierten im zweiten Spielabschnitt nur noch mit langen Bällen, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. „Sie hatten zu Beginn Rückenwind. Deshalb haben wir den ein oder anderen Ball falsch eingeschätzt. Da sind wir ein bisschen geschwommen, haben aber mit der Zeit dazugelernt. Es war aber keine herausgespielte Situation von Ampfing dabei.“

Tobias Bloier musste verletzt ausgewechselt werden

Gröbmeyer musste sich allerdings nur einmal auszeichnen. In der 57. Minute lenkte der SVB-Keeper einen Versuch aus spitzem Winkel stark am Pfosten vorbei. Bruckmühl versuchte, vor allem mit Kontern gefährlich zu werden.

Mit Fortgang der Partie wurde das Geschehen auf und neben dem Feld immer hitziger, was auch an der von Anfang an (zu) langen Leine des Unparteiischen lag. Kurz vor dem Ende hatte Bruckmühl allerdings Glück als Kraxenberger bei einer Annahme im eigenen Strafraum der Ball an die abgespreizte Hand sprang. Schlussendlich endete das Spiel jedoch mit elf gegen elf und ohne Tore. Einziger Wehmutstropfen aus Bruckmühler Sicht: Tobias Bloier knickte in der zweiten Halbzeit um und musste verletzungsbedingt vom Platz.

SV Bruckmühl II verliert Kellerduell beim WSV Samerberg

Die zweite Mannschaft des SV Bruckmühl musste sich bereits am Freitagabend beim Pflichtspielauftakt im Kreisklassen-Duell beim WSV Samerberg durchaus verdient geschlagen geben. Die Hausherren gingen durch einen Doppelschlag in der Anfangsphase früh in Führung. SVB-Schlussmann Gabriel Fliegerbauer verschätzte sich bei einer Hereingabe. Florian Rieder schaltete schneller und köpfte aus kurzer Distanz ein.