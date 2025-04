Kein schönes Spiel, aber ein Auswärtssieg!

Ein Spiel, das man wohl getrost "Grottenkick" nennen kann. Auf einem Rasen, der nicht mehr bewässert werden kann, brachte der BVC in der ersten Halbzeit eine ungenügende Leistung auf den Platz und ließ alles vermissen, was es benötigt, um ein Spiel positiv gestalten zu können. Folgerichtig ging man mit einem Rückstand in die Kabine.

Nach der Pause konnte man an Intensität und Körpersprache zulegen, sodass zumindest wieder das Gefühl kriegen konnte, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen möchte.