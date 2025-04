Kein Samstagausflug, aber SV Miesbach will „jeden Spieltag genießen“

Vier Spiele warten noch auf den SV Miesbach, dann ist die erste Saison der Kreisstädter in der Bezirksliga Ost beendet. Den Klassenerhalt haben sie bereits in der Tasche und können entsprechend ohne Druck an die letzten Aufgaben herangehen. „Wir wollen jetzt jeden Spieltag genießen. Eigentlich hatten wir nicht damit gerechnet, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon gesichert sind. Umso schöner, dass wir jetzt keinen Druck mehr haben“, erinnert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald an das Saisonziel Klassenerhalt.

Am Samstag um 15 Uhr sind die Kreisstädter beim TSV Ampfing zu Gast. Die Hausherren haben vier Zähler mehr auf dem Konto, der Zug in Richtung Aufstiegsplätze ist für die Ampfinger, die lange Zeit auf Tabellenplatz zwei lagen, aber schon abgefahren. „Ich hoffe, dass wir uns in Ampfing wieder mehr Chancen herausspielen können. Beide Mannschaften können ohne Druck ins Spiel gehen und offensiv auftreten. Das könnte eine schöne Partie für die Zuschauer werden“, sagt Grünwald.

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Miesbacher dem neuen Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Dorfen knapp mit 1:2 beugen, agierten dabei selbst oft mit langen Bällen. In Ampfing soll das spielerische Element bei den Gästen wieder mehr zur Geltung kommen, obwohl es weiterhin viele Ausfälle und Umstellungen gibt. Sean Erten hat nach seiner Muskelverletzung wieder ein lockeres Lauftraining aufgenommen und könnte frühestens am nächsten Wochenende zurückkehren.

Dominic Baumann und Ricardo Pindado wurden in den vergangenen Tagen operiert und können bald mit der Reha beginnen. Dominik Schumachers Knöchelverletzung entpuppte sich als Bänderanriss, auch er wird diese Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Noah Gumberger steht hingegen wieder zur Verfügung und wird sogleich für Michael Probst in die Startelf rücken, der privat verhindert ist.

"Wir wollen die Saison sauber zu Ende spielen"

„Wir fahren nicht nach Ampfing, um einen schönen Samstagsausflug zu machen, sondern wollen die Saison sauber zu Ende spielen und weiterhin punkten“, fordert Grünwald trotz der Umstellungen vollen Einsatz.

In Ampfing wartet ein Gegner auf den SV, der zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen holen konnte – die Luft scheint also raus zu sein beim TSV, nachdem man den Anschluss an die ersten beiden Ränge verloren hat. Die Chancen der Miesbacher, die gegen Dorfen kämpferisch überzeugt hatten, sollten also ganz gut sein, sich in Ampfing für die 0:2-Heimniederlage im Hinspiel zu revanchieren.

Thomas Spiesl