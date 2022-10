Kein Rückspielsieg für das heimische Kreisoberliga-Trio Teaser KOL NORD: +++ Gladenbach holt gegen seinen Heimangstgegner bloß ein Remis. Silberg/Eisenhausen verliert gegen Michelbach das nächste Heimspiel, Versbachtal ein vogelwildes Match in Großseelheim +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Das heimische Trio der Fußball-Kreisoberliga Nord bleibt am Mittwochspieltag in den ersten Rückspielen der Saison sieglos. Der Gladenbacher SC holt gegen seinen Heimangstgegner Wehrda zumindest ein Remis. Die SG Silberg/Eisenhausen verliert gegen Michelbach das nächste Heimspiel, die SG Versbachtal ein vogelwildes Match in Großseelheim.