Kein RL-Engagement - Türkspor Dortmund begrüßt Topscorer-Rückkehrer

Vor knapp zwei Wochen hatte der 22-jährige Koray Dag noch auf Regionalliga-Engagement gehofft und auch über FuPa Westfalen einen Aufruf gestartet. Dass auch eine Rückkehr zu Oberligist Türkspor Dortmund eine Option ist, machte der Sportliche Leiter Andy Ille kürzlich in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" deutlich: „Koray ist natürlich ein super interessanter Spieler, mit dem wir auch im Austausch sind. Er hat neben uns noch ein paar Alternativen, die er ausloten will und auch wir müssen schauen, inwieweit eine Verpflichtung dann Sinn ergeben würde."
Nun bestätigt Ille, dass der Offensivspieler, der das vergangene halbe Jahr in der dritten türkischen Liga verbracht hat, künftig wieder das Türkspor-Trikot tragen wird. Für die Dortmunder hatte er in der Oberliga-Spielzeit 2023/24 24 Scorer-Punkte zum Regionalliga-Aufstieg beigetragen.
Dag hatte gegenüber FuPa Westfalen angedeutet, dass er von einem Verein im Sommer "rasiert wurde". Gegenüber den Ruhr Nachrichten hat er inzwischen verraten, dass es sich um Neu-Oberligist DSC Arminia Bielefeld II gehandelt hat, der ihm einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt haben soll. Doch "wegen des Alters" habe ihm Bielefeld dann aber doch abgesagt. Dies sei kein ungewöhnlicher Vorgang gewesen, gab der Zweitligist gegenüber den Ruhr Nachrichten an.
Eine Dag-Verpflichtung war in den Zusammenhang gebracht worden mit einem Abgang von Halil Dogan (25), der Geld und eine offensive Planstelle freimachen würde. Doch ob dieser den Verein verlässt, ist weiterhin offen, wie Ille angibt. Der 25-Jährige hofft weiterhin auf einen Profi-Vertrag, ggf. in der Türkei, dessen Transferfenster noch bis zum 12. September offen ist.