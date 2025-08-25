Kein RL-Engagement - Türkspor Dortmund begrüßt Topscorer-Rückkehrer

Vor knapp zwei Wochen hatte der 22-jährige Koray Dag noch auf Regionalliga-Engagement gehofft und auch über FuPa Westfalen einen Aufruf gestartet. Dass auch eine Rückkehr zu Oberligist Türkspor Dortmund eine Option ist, machte der Sportliche Leiter Andy Ille kürzlich in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" deutlich: „Koray ist natürlich ein super interessanter Spieler, mit dem wir auch im Austausch sind. Er hat neben uns noch ein paar Alternativen, die er ausloten will und auch wir müssen schauen, inwieweit eine Verpflichtung dann Sinn ergeben würde."

Nun bestätigt Ille, dass der Offensivspieler, der das vergangene halbe Jahr in der dritten türkischen Liga verbracht hat, künftig wieder das Türkspor-Trikot tragen wird. Für die Dortmunder hatte er in der Oberliga-Spielzeit 2023/24 24 Scorer-Punkte zum Regionalliga-Aufstieg beigetragen.